Van der Vegte: ‘Koolmees moet beeld accountant rechtzetten’

In zijn maandelijkse video-antwoord op vragen toont Marcel van der Vegte (NBA) zich ongelukkig met het beeld van de accountant als aasgier. Hij vindt dat de minister en de Kamer dit beeld moeten rechtzetten.

Oneerlijk beeld

Van der Vegte reageert daarmee op de commotie die ontstond na een artikel in het Financieele Dagblad. Daarin klaagden ondernemers over de kosten van de accountantsverklaring bij ontvangen NOW-gelden. De rekenmeesters zouden als gieren het laatste vlees op de botten van de ondernemer komen wegpikken. ‘Ik vond het een ongelukkig artikel,’ zegt Van der Vegte, ‘omdat we als accountants verkeerd werden weggezet. Er is 50 mrd aan steungeld verstrekt en dat moet naar de samenleving toe verantwoord worden. SZW heeft een controleprotocol gemaakt. Dat is best wat werk. Om dan als aasgier te worden weggezet is oneerlijk. We hebben met Koolmees gesproken en aangegeven dat hij en de Kamer de rol van accountant duidelijker moeten weergeven. Het moet rechtgezet worden.’

Vlieguren

Over het vliegurencriterium voor kleine kantoren die wettelijke controles doen, spreekt de NBA-voorzitter zich minder helder uit. De AFM pleitte deze week voor een dergelijk criterium omdat dit de kwaliteit van de controle zou verhogen. De SRA keerde zich tegen de conclusies van de AFM, die voorbarig zouden zijn. Van der Vegte: ‘Ik denk dat het nu aan het beroep is om te laten zien wat er in de praktijk echt gebeurt. Dit zijn alleen nog onderzoeken.’ Hij kondigde aan dat de NBA binnenkort met 15 kleinere kantoren en AFM en SRA om de tafel gaat zitten om meer duidelijkheid te krijgen over wat het betekent als de AFM het toezicht op het wettelijk controledomein gaat uitvoeren.

Zie hier het interview: