VEB stelt vragen aan EY, maar krijgt geen antwoord

VEB-voorzitter Paul Koster wil van EY weten welke maatregelen er zijn genomen om een nieuw Wirecard-schandaal te voorkomen. EY zegt daarop niet te zullen antwoorden. ‘Dit is een schoolvoorbeeld van communicatie die onvoldoende is,’ reageert Koster in het FD.

Open brief

Koster, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), heeft zijn brief ook gestuurd aan het Financieele Dagblad, die de tekst afdrukte in de krant. ‘De ineenstorting van Wirecard afgelopen zomer legt het zoveelste pijnlijk voorbeeld bloot van een Big 4 accountantskantoor dat een miljardenfraude mist,’ begint de open brief van de VEB-voorzitter. ‘Hier lijkt het erop dat EY aanhoudende en toenemende geruchten over boekhoudkundige manipulatie negeerde.’

Decennialang doof

De VEB vindt dat de Big4 al ‘decennialang’ doof blijft voor publieke verontwaardiging over het niet opmerken van fraude bij door hen gecontroleerde vennootschappen. De vereniging wijst erop dat belangrijke gebruikers van jaarrekeningen zich hardop afvragen in hoeverre je de audit kunt vertrouwen. De onafhankelijke accountant is essentieel om dit vertrouwen terug te winnen, aldus Koster in zijn schrijven. Hij benadrukt het belang van open communicatie, wat volgens hem in elke crisis het panacée is. Koster constateert echter dat accountantskantoren die te maken krijgen met openbare kritiek defensief reageren. ‘De Big 4 verklaren zelf ook slachtoffer te zijn.’ Dat EY-chairman Carmine di Sibio per brief zijn spijt betuigde over het feit dat zijn accountantskantoor er niet in was geslaagd de materiële fraude met Wirecard van € 1,9 mrd aan het licht te brengen is onvoldoende. ‘Zijn reactie spreekt niet over de ontstane marktproblemen, en biedt zelfs geen oplossing voor elementaire gebreken in het standaard auditproces.’

Vijf vragen

In zijn brief stelt de VEB vijf vragen aan EY. Zo wil de vereniging weten of EY aanvullende beoordelingsprocedures heeft ingevoerd, voordat de engagement partner de jaarrekening van beursgenoteerde klanten in de jaren volgend op een IPO kan ondertekenen. En ook vraagt de VEB of EY aanvullende controleprocedures heeft opgesteld voor ondernemingen die veel in kritische artikelen en analistenrapporten voorkomen. Desgevraagd laat een woordvoerder van EY aan het FD weten dat Koster geen antwoord hoeft te verwachten. Paul Koster reageert op zijn beurt teleurgesteld: ‘Dit is een schoolvoorbeeld van communicatie die onvoldoende is.’