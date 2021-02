Oordeelonthouding KPMG omdat Swapfiets niet weet hoeveel fietsen het heeft

Deelfietsenbedrijf Swapfiets groeit snel en wordt veel geprezen, maar controlerend accountant KPMG waagt zich niet aan een oordeel over de cijfers. Daar is Quote achter gekomen nadat het bedrijf onlangs de jaarrekening 2019 deponeerde.

Swapfiets

Het in 2016 door drie Delftse studenten opgerichte Swapfiets verkoopt abonnementen op deelfietsen die een kenmerkende blauwe voorband hebben. Het bedrijf groeit snel en heeft plannen om het concept groot uit te rollen in Europa. Miljardairsfamilie Pon (Volkswagen-importeurs) stoppen veel geld in het bedrijf, maar het bedrijf blijft ondanks snelle omzetstijgingen steeds flink verlies draaien. Pon lijkt er al ruim €37 miljoen in te hebben gestopt, meldt Quote.

KPMG

De snelle groei lijkt het bedrijf nu ook dwars te zitten bij het opmaken van de cijfers. KPMG werd als controlerend accountant ingeschakeld, maar het accountantskantoor onthoudt zich van een oordeel. Het is het management van Swapfiets namelijk niet gelukt om het aantal tweewielers dat het bedrijf in bezit heeft correct bij te houden, laat het bedrijf weten. ‘De uitbreiding is in 2019 zo snel gegaan, dat de administratie niet zo hard ging als de uitgifte van fietsen. De accountant is pas in de loop van 2020 aangesteld, omdat Swapfiets pas eind 2019 controleplichtig werd, door die groei. Dat was, eerlijk gezegd, sneller dan verwacht. Anders zou je zeggen, stel vast een accountant aan, maar dat is allemaal een beetje onstuimig gegaan. In de eindbalans van 2020 is het weer opgelost.’

Bron: Quote