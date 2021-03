Omzet accountancy plust ruim 2% in laatste kwartaal 2020

Bedrijven in de accountancy en administratieve dienstverlening hebben de omzet in de laatste drie maanden van 2020 met 2,3% zien stijgen, na een krimp in het tweede en derde kwartaal. Dat meldt het CBS.

Over heel 2020 resteert voor de branche een groei van 1,8%. De voorgaande twee jaren hadden nog een omzetstijging van meer dan 5% laten zien. Desondanks boeken de accountants in elk geval een toename van de inkomsten. Die was lang niet zeker nadat het tweede kwartaal (-2,1%) en het derde kwartaal (-0,6%) een omzetdaling hadden opgeleverd. Over de eerste drie maanden was de groei nog 7,4%.

Zakelijke dienstverlening krimpt

In de overkoepelende CBS-categorie zakelijke dienstverlening is de omzet met 8,4% ingezakt in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat is vooral te wijten aan de reisbranche, die de inkomsten me 77% zag kelderen. Ook over heel 2020 noteert de zakelijke dienstverlening een min: er wordt 10% toegegeven ten opzichte van 2019. Grootste groeier is de rechtskundige dienstverlening. Daar ging de omzet het vierde kwartaal ruim 8% omhoog; over heel 2020 steeg de omzet 5,8% ten opzichte van 2019.

Bron: CBS