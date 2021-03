Hof vindt prijsafspraak met accountant niet bewezen

Heeft een accountantskantoor aangeboden de boekhouding voor €2.500 te doen of niet? Daarover ging het deze week bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Kledingwinkel

In 2009 werd La Patoe BV, een damesmodewinkel, klant bij Traanman Accountants en Belastingadviseurs in Goor. De relatie duurde vier jaar, want voor boekjaar 2014 koos het bedrijf voor een andere accountantskantoor. Er stonden echter nog twee facturen open bij Traanman: € 3.369,85 voor verrichte werkzaamheden in 2013 en € 3.218,60 voor verrichte werkzaamheden in 2014. La Patoe weigerde deze te betalen, omdat volgens de kledingwinkel een prijsafspraak van € 2.500 ex btw per boekjaar was gemaakt. Traanman had aanzienlijk meer per jaar gefactureerd.

Hoger beroep

De kantonrechter vond in 2018 de prijsafspraak bewezen en wees de vorderingen van Traanman af. Het kantoor ging daarop in hoger beroep. Namens de onderneemster verklaarde haar levenspartner onder ede dat hij op enig moment, een precies jaartal kon hij niet meer noemen, vanuit het erf van zijn huis naar binnen was gegaan om koffie te zetten en toen zijn parner en de directeur van Traanman met een aantal mappen aan tafel had zien zitten. Hij hoorde toen dat Traanman aanbood de boekhouding te zullen doen voor een bedrag van € 2.500 exclusief btw per jaar en dat zijn partner daarmee akkoord ging.

‘Hooguit indicatie’

De directeur van Traanman ontkende echter dat hij ooit een prijsafspraak had gemaakt met de voormalige cliënt. Dat was volgens hem niet mogelijk omdat hij aanvankelijk niet goed had kunnen inschatten hoeveel uur deze klus het kantoor zou kosten. Bovendien was het de gewoonte van het kantoor om dit soort prijsafspraken schriftelijk vast te leggen en dat was niet gebeurd. Wel achtte hij het mogelijk dat hij een bedrag van € 2.500 per jaar had genoemd, maar dan hoogstens als indicatie en als alles op orde zou zijn. En dat was nooit het geval bij La Patoe.

Proceskosten

Het hof ging mee in de verklaring van Traanman en achtte de prijsafspraak niet bewezen. Wat daarbij meespeelde was dat La Patoe in eerdere jaren wel alle facturen had betaald, en dat de bedragen steeds veel hoger waren geweest dan € 2.500, onder meer € 4.465,48 en € 5.911,33. Voor de modeonderneemster zijn de druiven zuur. Ze moet niet alleen de openstaande rekeningen voldoen, inclusief wettelijke rente, maar is ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten, zo’n € 6.300. Dat bedrag is bijna net zo groot als de twee facturen waarom het geschil ging.

Traanman Accountants en Belastingadviseurs was een accountantskantoren dat zowel NOW1- als NOW2-subsidie ontving.

Lees hier de uitspraak.