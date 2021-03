Helft Europese bedrijven vraagt btw niet terug

Complexe processen maken dat 54% van de Europese bedrijven geen btw terugvraagt, stipt SAP Concur aan in het rapport ‘The Hidden Potential of VAT Reclaim’.

Het bedrijf, gespecialiseerd in ondersteuning bij reis- en onkostenadministratie, vroeg finance managers naar het waarom van het niet terugvragen van btw. Ruim een kwart (27%) zegt dat dat komt omdat medewerkers onkostendeclaraties indienen met ontbrekende of onjuiste informatie. 23% vraagt geen btw terug omdat onkostendeclaraties vaak items bevatten met verschillende btw-tarieven. De meeste ondervraagden (61%) hebben wel digitale hulpmiddelen om btw terug te vragen, maar 51% zegt dat die tools niet optimaal benut worden. Van de Nederlandse bedrijven is 36% somber over toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld door frequentere audits en boetes voor het niet voldoen aan de geldende belastingregels.

Cashflow opkrikken met btw-teruggave

De coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat bedrijven een effectievere belastingplanning en -strategie zijn gaan voeren (34%) en extra omzet uit nieuwe klanten en prospects proberen te genereren (26%), vooral om de cashflow op peil te houden. SAP Concur voegt eraan toe dat het terugvorderen van btw ook een goede mogelijkheid is om dat te realiseren. ‘Maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat alles volgens de regels gebeurt. Om die reden implementeren veel organisaties nu tools op basis van AI. Deze tools helpen de processen te verbeteren en zorgen ervoor dat de regels worden nageleefd.’

Nederlandse beslissers geloven in de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie: 35% denkt dat het betere gegevens en rapportages oplevert, 36% denkt dat zulke tools helpen om het team te kunnen inzetten voor taken met een hogere prioriteit. Bijna de helft (43%) denkt dat AI het risico op boetes kan verminderen.