Een op drie medewerkers SRA-kantoren werkt bijna volledig thuis

Thuiswerken is al ruim een jaar de norm. In de accountancy werkt bijna een op de drie medewerkers vrijwel volledig thuis, blijkt uit SRA-onderzoek.

De SRA bevroeg de aangesloten mkb-accountants over het thuiswerken. Vier op de vijf medewerkers geven aan momenteel meer dan 20% thuis te werken en bijna een derde werkt meer dan 80% thuis. Dat sluit niet aan op de wensen, want nog geen 3% geeft aan ook na de coronacrisis meer dan 80% vanuit huis te willen werken. Hybride werken wordt wel de norm, want 63% wil graag tussen de 20% en 100% thuis gaan werken.

Meer thuiswerken bij grote kantoren

Vooral bij de grotere kantoren, met meer dan 250 fte, worden lange thuiswerkweken gemaakt. Daar werkt bijna 54% van de medewerkers bijna volledig vanuit huis. Bij de kleine kantoren (minder dan 25 fte) is dat 23%. Volgens de deelnemers heeft thuiswerken geen effect op innovatie; ruim 35% geeft aan nu positief tot zeer positief

te zijn op het gebied van ICT-innovatie. Wel knaagt thuiswerken aan de mogelijkheid om strategische thema’s op te pakken: 29% is daar negatief over.

Productiviteit

Opmerkelijk: volgens de deelnemende medewerkers is de productiviteit gedaald. Het rapportcijfer voor productiviteit is gedaald van 7 naar 6,6. Toch is ruim 35% positief over de algehele productiviteit door het thuiswerken tijdens de coronatijd. Efficiency (42%) en resultaatgericht werken (37%) worden ook als (zeer) positief ervaren. Van diegenen die meer dan 80% thuiswerken, is 48% zeer positief tot positief over de algehele productiviteit tijdens corona, 45% geeft aan

(zeer) positief te zijn over resultaatgericht werken en 54% is positief over de efficiency. Samenwerken daarentegen wordt als minder ervaren: het rapportcijfer daarvoor is gedaald van 7 naar 5,7.