USG People wordt RGF Staffing the Netherlands

USG People in Nederland verandert haar naam in die van haar moedermaatschappij RGF Staffing. RGF Staffing, met het grootste netwerk van HR-dienstverleners ter wereld, heeft haar activiteiten in Europa, Japan, Noord-Amerika en Oceanië en helpt elke dag zo’n 300.000 mensen aan werk.

Wereldwijd netwerk

Moederbedrijf RGF Staffing zet jaarlijks meer dan 10 miljard euro om. CEO Nederland Rob Zandbergen wil met de nieuwe naam nog meer investeren in innovatieve diensten waaronder slimme, digitale tools. Samen met onder meer Indeed en Glassdoor is RGF Staffing onderdeel van Recruit Holdings, met haar hoofdkantoor in Tokio. De omzet in 2019 bedroeg 20 miljard euro en de beurswaarde is 65 miljard euro.

Van grote waarde

In Nederland zet de nieuwe naam de schijnwerpers op de krachten van de lokale merken, zoals Start People, Unique, USG Professionals, Secretary Plus, ASA, Medi Interim, Technicum, en USG Freelance. Eric de Jong, CEO a.i. bij RGF Staffing the Netherlands: ‘Momenteel zetten wij de volgende stap in het avontuur waar uitzendbureau Unique bijna 50 jaar geleden in Nederland mee begon. Unique is nog steeds een ijzersterk merk binnen ons netwerk. Daar zijn in de loop der jaren meerdere activiteiten en merken bijgekomen. Merken die diep verankerd zijn in de lokale arbeidsmarkt en in elk opzicht dicht bij onze klanten en kandidaten staan. Met de expertise van onze medewerkers, slimme technologie, digitalisering en ons wereldwijde netwerk van specialisten met behoud van de lokale focus, kunnen wij onze belofte ‘faster, simpler, closer’ aan onze klanten waarmaken.’