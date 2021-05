Loket NOW 5 aanstaande donderdag open

Werkgevers kunnen vanaf donderdag 6 mei bij het UWV een aanvraag indienen voor de vijfde periode van de NOW-regeling, meldt de uitvoeringsinstantie. De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor de maanden april tot en met juni 2021. Het UWV-loket blijft open tot en met woensdag 30 juni.

‘Er is door onze medewerkers hard gewerkt om te zorgen dat het loket al op 6 mei open kan, ruim tien dagen eerder dan het aanvankelijke plan’, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. ‘En we zijn dit keer ook langer open, tot en met de laatste dag van deze NOW-periode, 30 juni. Zo helpen we enerzijds werkgevers die snel een tegemoetkoming nodig hebben en anderzijds werkgevers die langer willen nadenken of ze een aanvraag willen indienen. Bovendien maakt de opening op 6 mei het mogelijk voor werkgevers om nog vóór de salarisbetaling van mei hun eerste voorschot binnen te hebben.’

De voorwaarden in de vijfde periode NOW zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

Simulatietool laat gevolgen dalende loonsom zien

Ook voor de vijfde periode NOW heeft UWV een simulatietool online gezet die werkgevers helpt een goede inschatting te maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve berekening van de tegemoetkoming, die later volgt. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering. De simulatietool maakt dit inzichtelijk.