Zakelijke auto in de knel door coronacrisis

De auto van de zaak wordt hard geraakt door de coronacrisis, concludeert NOS Nieuwsuur na een rondvraag.

Het aantal zakelijke leasepersonenauto’s is vorig jaar voor het eerst in jaren afgenomen (met 2,1%), al is het totaal een nog altijd respectabele 724.000. Nieuwsuur vroeg 23 grote werkgevers van Nederland naar hun plannen met het wagenpark. Daaruit blijkt onder meer dat het aantal kantoordagen na de coronacrisis gehalveerd zal zijn. NN Group verwacht dan ook dat de 950 leaseauto’s van de medewerkers terugvallen van gemiddeld 32.000 kilometer naar 20.000 kilometer per jaar. KPN (3.000 leaseauto’s) denkt dat het gemiddelde van 35.000 kilometer met een derde gaat afnemen. KPMG werd ook bevraagd en geeft aan dat de 2.424 leaseauto’s gemiddeld nog 23.000 kilometers gaan maken op jaarbasis, tegen 27.000 voor de crisis.

2% tot 5% minder zakelijke leaseauto’s

Het wagenpark zal alleen al gaan slinken doordat minder werknemers aan het minimum aantal zakelijke kilometers zal komen. ASR verwacht daarnaast dat medewerkers zelf afscheid nemen van de leasebak omdat de kosten gelijk blijven, maar de kilometers dalen. CZ ziet het al in de praktijk: ‘Mensen nemen zelf al afscheid van hun leaseauto en komen liever in aanmerking voor een reiskostenvergoeding.’ De Volksbank, die een relatief kleine leasevloot heeft van 240 auto’s, denkt de komende jaren 2% tot 5% minder leaseauto’s de weg op te sturen.

Grote bedrijven als Rabobank en Achmea bieden ook alternatieven als deelauto’s en mobiliteitsbudgetten. Leasemarktonderzoeker Vousten denkt dat ook kleinere organisaties daar voor zullen gaan kiezen. ‘We weten dat wat begint bij grotere bedrijven, langzaam doorsijpelt naar het mkb. Dat geldt ook voor het wagenpark.’

Bron: NOS