Visser & Visser lanceert toolkits voor nieuwe btw-regels e-commerce

Op 1 juli gaan nieuwe Europese btw-regels in op het gebied van e-commerce. Door de nieuwe regels, waaronder een laag uniform drempelbedrag van € 10.000, worden ondernemers sneller buitenlandse btw verschuldigd in andere EU-lidstaten. Om ondernemers op een eenvoudige manier inzicht te geven in hun opties en de gevolgen daarvan, heeft Visser & Visser drie toolkits ontwikkeld.

De toolkits zijn toegespitst op de volgende regelingen: de Unieregeling, de invoerregeling en de platformfictie. Hiermee worden complexe regels vertaald naar eenvoudige uitkomsten.

De nieuwe regelgeving heeft consequenties voor diverse partijen. Zo worden ondernemers die goederen verkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten, geconfronteerd met btw in de lidstaat van aankomst van de goederen (bestemmingslandbeginsel). Hiervoor is het noodzakelijk dat ondernemers hun administratie en facturatie aanpassen, zodat ook na 30 juni het juiste btw-tarief wordt berekend bij afstandsverkopen aan particulieren. Daarnaast worden platforms vaker verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van btw.

De toolkit Unieregeling is al gepubliceerd op de website van Visser & Visser (Toolkit Unieregeling – Visser & Visser (visser-visser.nl). De toolkits invoerregeling en platformfictie worden de komende weken gedeeld.