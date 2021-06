Columniste Marjan Heemskerk (RA): ‘Mijn eigen financiën waren een puinhoop’

Dat de schoenmaker zelf vaak gaten in zijn schoenen heeft is bekend. Dat accountants van hun eigen huishoudboekje een puinhoop maken, mag daarom geen verwondering wekken. Financieel deskundige en Accountant-columniste Marjan Heemskerk is er open over.

Wie doet wat

In de wekelijkse rubriek ‘Wie Doet Wat’ van de Telegraaf komt dit keer Marjan Heemskerk (36) aan het woord. Ze is oprichtster van The Happy Financial, een online platform waarin ze in begrijpelijke taal schrijft en video’s maakt over geldzaken. Ze richt zich op ondernemers, die volgens haar minder van geldzaken af weten dan zij doen voorkomen. Uit schaamte durven zij niet tegen hun accountant of boekhouder te zeggen dat ze er eigenlijk niet veel van begrijpen, zegt Heemskerk te weten uit ervaring.

Puinhoop

Heemskerk in de Telegraaf: ‘Ik ben door eigen ervaringen en door mijn eigen valkuilen wijzer geworden op het gebied van financiën. Voorheen werkte ik voor een groot kantoor als registeraccountant. Voor de buitenwereld leek het alsof ik alles goed voor elkaar had: ik kreeg een leaseauto, een laptop en een telefoon… Maar achter de schermen had ik nauwelijks geld om boodschappen te doen. Ik wist totaal niet hoe het ervoor stond met mijn eigen financiën. Ik adviseerde multinationals over miljoenen, terwijl mijn eigen financiën een puinhoop waren. Ik weet daarom hoe het is om niet over geldzaken te willen praten, maar het is te belangrijk om het te laten verslonzen.’

Bron: De telegraaf