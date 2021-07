1 op 5 mkb-acountants is gekrompen

Meer dan de helft van de accountantskantoren ziet het bijhouden van wet en regelgeving als een belangrijke uitdaging. Verbeteren van de kwaliteit, werving & selectie en het verbeteren van de klanttevredenheid zijn minder belangrijk.

20% maakte verlies

Dat is een van de uitkomsten van het Sectorrapport Accountancy van de MKB Barometer 2021 van softwareleverancier Exact. Het onderzoek werd uitgevoerd onder tachtig accountantskantoren. 45% van deze kantoren is gegroeid in 2020, terwijl 20% is gekrompen. Eén op de vijf schreef in 2020 rode cijfers. Gekeken naar de nettowinstmarge geeft bijna een kwart (23%) van de kantoren een sterk positief resultaat te hebben gedraaid in 2020. In totaal draaide 51 procent een positief resultaat en 49 procent een negatief resultaat, waarbij 16 procent van de respondenten te maken had met een licht negatief resultaat, en 5 procent een sterk negatief resultaat had. Deze cijfers zijn een stuk positiever dan die van veel klanten van accountantskantoren, stelt Exact, al wordt deze conclusie door het onderzoek niet onderbouwd.

Meer branchekennis

Klanten van mkb-accountants zijn tevreden, maar minder tevreden dan in voorgaande jaren. Dertig procent wil dat hun accountant investeert in diepgaande kennis van hun marktsector. Slechts 11% van de kantoren noemt dit ook als een manier om zich te onderscheiden in de markt. Een op de vijf klanten vindt dat de accountant sneller moet reageren. De accountant zelf probeert zich vooral te onderscheiden door goede service (43%) en diepgaande kennis van de klant. Slechts 18% van de accountants probeert op prijs te concurreren. Opvallend is dat de helft van de klanten verwacht dat de accountant coacht en adviseert, maar van 35% hoeft dit niet. Bij 38% van de accountantskantoren heeft het ontwikkelen van een adviesrol prioriteit.

Digitalisering

Digitalisering is zowel bij accountant als klant een speerpunt. 40 Procent van de kantoren vindt de online samenwerking met de klant erg belangrijk. Bij 74% heeft digitalisering een hoge prioriteit en 68% heeft ook een goed idee hoe dit te moet gebeuren. Accountants kijken naar nieuwe softwareoplossingen om processen te optimaliseren, niet om verouderde software te vervangen. Dit geldt voor 56% van de kantoren. Cloudoplossing worden gebruikt voor de boekhouding (64%), orderverwerking en facturatie (46%), CRM en relatiebeheer (44%), HR-administratie (41%) en tijdregistratie (35%).

Business as usual

Bijna vier van de tien accountantskantoren wil de interne administratieve druk verminderen. Men verwacht het meest van een integratie van de diverse softwarepakketten (49%). Daar is nog veel te winnen, want op dit moment heeft slechts 36% van de kantoren een geïntegreerd systeem. Accountants hebben ook behoefte aan software die facturen kan herkennen (38%). Volgens het onderzoek weken de uitdagingen van accountantskantoren opvallend weinig af van ‘gewone’ jaren. 45% ziet geen impact van covid op interne organisatie. Bij de kantoren die wel een impact ervaren investeert 18% in betere thuiswerksystemen en 20% wil de online ervaring van de klant verbeteren.

Enkele cijfers: