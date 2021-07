Alternatieve financiering steeds belangrijker voor ondernemers

Binnen ons vakgebied spreken we al jarenlang over alternatieve financieringen naast bancaire financiering. Toch krijgt dat begrip ‘alternatieve financiering’ vaak een wat negatieve lading mee – want er kleven onzekerheden aan en wat kost het wel niet? Enig wantrouwen blijft. Toch moet en gaat dat verdwijnen: door Basel IV wordt alternatieve financiering in de nabije toekomst steeds belangrijker voor ondernemers.

Het gevoel van wantrouwen richting alternatieve financiering is niet alleen aanwezig bij ondernemers; ik proef het ook bij financieel adviseurs. Ze willen pas naar alternatieve financiering gaan kijken op het moment dat de bank niet over de brug komt met financiering. Eerder niet. Op dit moment staan we echter op een kantelpunt waar het gaat om het vinden van een passende financiering. De regels vanuit Basel IV zullen er namelijk voor gaan zorgen dat banken risico’s meer gaan mijden, waardoor ze minder bedrijfs- en vastgoedfinancieringen zullen verstrekken. Door dit strengere beleid zullen ondernemers sneller aangewezen zijn op alternatieve financiering dan voorheen.

Voorsorteren op Basel IV

Basel IV is een samenwerkingsakkoord voor banken, waar ingrijpende nieuwe regels uit voortgekomen zijn voor de weging van kredietrisico’s. Die weging is belangrijk voor de berekening van de kapitaalbuffers die banken moeten aanhouden. Basel IV geldt vanaf 1 januari 2023 en heeft een inwerkingstermijn van vijf jaar. We zien nu vooral de berichtgeving over de impact van Basel IV op de agrosector: er zal strenger gekeken worden naar de rentabiliteit en liquiditeit van agrobedrijven. Deze bedrijven zullen minder kunnen leunen op onderpand.

Bancaire financiering steeds lastiger

In het geval dat we ons als adviseur hoofdzakelijk blijven richten op bancaire financieringen voor onze klanten, zullen we de komende jaren de nodige uitdagingen gaan ondervinden om hen te ondersteunen met adviezen voor passende bedrijfsfinancieringen. Steeds minder ondernemers zullen een beroep op bancaire financiering kunnen doen naarmate hun risicoprofiel buiten de steeds strenger wordende financieringskaders gaat vallen.

Wat te doen?

Een oproep voor alle adviseurs: laten we met onmiddellijke ingang stoppen met het gebruik van de term ‘alternatief’ binnen het begrip alternatieve financiering. De groei van financieringsoplossingen zoals crowdfunding, factoring, leasing, etc. heeft de laatste jaren een duidelijke professionaliseringsslag doorgemaakt. Daarmee is een volwassen financieringsmarkt ontstaan, die het MKB toegang biedt tot het nodige kapitaal. Heb je een klant met een financieringsbehoefte? Start dan eerst met een goede inventarisatie van de investeringsplannen en die financieringsbehoefte en zoek van daaruit naar de financieringsoplossing. Dit kan nog steeds een bancaire financiering zijn, maar verdiep je gelijktijdig ook in andere financieringspartijen. Denk bijvoorbeeld aan de markt van commercieel vastgoed. De laatste jaren zijn er voldoende financieringspartijen opgestaan die deze financieringen kunnen invullen. Naast de meer bekende vastgoedfinanciers zoals een RNHB, zien we een peer-to-peer lender, zoals Mogelijk.nl. Daarnaast zijn ook crowdfundingsplatforms in deze niche gestapt.

Anticipeer op dynamiek

De komende jaren gaat het financieringslandschap enorm veranderen. Dit impliceert dat financieel adviseurs goed en actief op de hoogte moeten blijven van het diverse – en dynamische – palet aan financieringsoplossingen. Gelukkig kunnen veel nieuwe financieringspartijen ondernemers ondersteunen. Aan adviseurs de schone taak om ondernemers naar de voor hen juiste financieringsoplossing te gidsen.

Ard Dekker is financieringsspecialist bij Fiscount Financieringsservice

Wil je op hoogte zijn van de actuele financieringsmogelijkheden die er zijn? Volg dan de cursus Actualiteiten financieringsmarkt, bespreken praktijksituaties in de vorm van een rondetafelgesprek