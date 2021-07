Aanvulling op TVL voor agrariërs

Het maximale bedrag dat middelgrote en grote agrarische bedrijven onder de TVL kunnen ontvangen is veel lager dan dat van grote bedrijven in andere sectoren. Een aparte regeling vult dit bedrag aan.

OVK

Het gaat om de regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK).Het Europese tijdelijke staatssteunkader voor landbouwbedrijven kent een veel lager maximum (€ 225.000) dan voor niet-landbouwbedrijven (€ 1,8 miljoen). Dit acht het kabinet onwenselijk en daarom is besloten een regeling op te stellen die het mogelijk maakt om ook middelgrote en grote tuinbouwbedrijven substantieel te helpen.

Minimaal omzetverlies

Om in aanmerking te komen voor OVK moet een onderneming eerst maximaal aanspraak maken op TVL. Een onderneming moet daarom ook een omzetverlies hebben van ten minste 30%. Hierbij gaat het om de verhouding tussen de omzet van de relevante periode in 2021 en dezelfde periode in 2019. De ondernemer moet aantonen dat hij afdoende ongedekte vaste kosten heeft om de subsidie te kunnen ontvangen. De subsidie is maximaal 70% van die ongedekte vaste kosten.

Maximum bedragen

Conform de TVL zijn ook bij deze regeling de bedragen die kunnen worden ontvangen gemaximaliseerd. Namelijk op € 550.000 per subsidieperiode voor MKB bedrijven. Niet MKB-bedrijven kunnen maximaal en € 600.000 per subsidieperiode ontvangen. Niet MKB-bedrijven zijn ondernemingen met meer dan 250 medewerkers. Deze maximumbedragen zijn inclusief de reguliere TVL die de ondernemer in de relevante subsidieperiode kan aanvragen. De aanvraag OVK is vanaf 7 juli 2021 opengesteld. Aanvragen kan tot en met 31 augustus 2021 voor het eerste en tweede kwartaal 2021.

Lees hier de Kamerbrief van minister Schouten.