Coronacrisis spekt vooral de goedgevulde spaarrekeningen

Volgens ING hebben Nederlandse huishoudens door de coronacrisis ‘gedwongen’ € 28 miljard bespaard. Vooral mensen die al in het bezit waren van een flinke spaarrekening hebben het tegoed zien oplopen.

Sinds de corona-uitbraak zijn de tegoeden op Nederlandse bankrekeningen met meer dan € 6.500 per huishouden gestegen. Ruim de helft is vanwege de coronamaatregelen ‘gedwongen besparing’. ‘Huishoudens konden dit geld gedurende de lockdown moeilijker uitgeven. Mogelijk leidt juist dit type besparingen op korte termijn alsnog tot bestedingen. Het grootste deel van de extra banktegoeden zit bij de beter bedeelde huishoudens.’ In mei hadden huishoudens € 507 miljard op de bank staan. Tussen maart vorig jaar en juni van dit jaar is er een recordbedrag van € 52 miljard bijgekomen, becijferde ING. ‘De stijging is ongekend groot, in totaal maar liefst 6,5% van het Nederlands jaarlijkse bruto binnenlands product.’ Volgens de bank is er ruim 62% meer gespaard dan zonder de coronapandemie verwacht kon worden.

Extra spaartegoed voor 70% naar hoogste tegoeden

De bank veronderstelt dat huishoudens met meer vermogen – en vaak ook meer inkomen – de spaarrekening veel meer gespekt hebben dan minder bedeelde Nederlanders. Zij sparen normaal gesproken een groter deel van hun (extra) inkomen dan huishoudens met een lager inkomen en bovendien besteden hogere inkomens een groter deel van hun inkomen dan lagere inkomens aan zaken waarvoor tijdens de crisis relatief strenge beperkingen golden: vakanties in het buitenland, culturele uitjes en uit eten gaan. ‘De 10% hoogste inkomens besteden in een normale situatie zo’n 9,4% van hun consumptie-uitgaven aan horecadiensten, het laagste deciel 6,5%. Aan recreatie en cultuur is de verhouding 4,7% om 3,2% en ook aan pakketreizen besteedt de hoogste inkomensgroep (met 1,6%) duidelijk meer dan de laagste (0,7%).’ Volgens data van ING heeft 70% van de toename van de banktegoeden gedurende de coronacrisis dan ook plaatsgevonden bij de de groep die voorafgaand aan de crisis de hoogste tegoeden op hun bankrekening hadden.