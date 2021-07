AA gewaarschuwd voor sturen van stukken aan ex-vrouw dga

Een AA die vanwege een echtscheidingsprocedure vertrouwelijke stukken van een bedrijf stuurde aan de vrouw van de dga, heeft een waarschuwing gekregen van de Accountantskamer. Hij heeft de geheimhoudingsplicht geschonden omdat de vrouw geen bestuurder was.

De AA werkte voor een accountantsbedrijf dat onder meer administratieve en fiscale werkzaamheden en samenstel- en advieswerkzaamheden aan een groep bedrijven die actief zijn met online veilingen. Het accountantsbedrijf bestaat uit een aantal BV’s; de AA is van een van die vennootschappen de enige medewerker.

Opdrachtbevestiging

De AA heeft voor de diensten vanuit die BV in 2018 een opdrachtbevestiging opgesteld, maar die wordt niet ondertekend. In oktober 2019 toetst de NBA de dossiers van de AA; de bevestiging wordt in dat kader alsnog getekend. Andere opdrachten vanuit de groep zijn alleen mondeling of per e-mailbericht verstrekt. Nadat de AA in 2019 onder meer nog voor een aantal vennootschappen uit de groep de jaarrekening 2018 heeft samengesteld, beëindigt hij in december de werkzaamheden. Er ontstaat vervolgens discussie met de veilinggroep of de opdracht al per februari 2019 is beëindigd en of de werkzaamheden die daarna zijn verricht, zijn verricht zonder dat daarvoor opdracht is gegeven. De dga van de veilinggroep heeft in het ter discussie staande jaar onder meer een een aanvraag voor een financiering gedaan, waarbij een vraag van de bank om conceptjaarcijfers is doorgeleid naar de AA. Die heeft in 2019 ook stukken toegezonden aan de vrouw van deze directeur in verband met een echtscheiding.

Geheimhoudingsplicht geschonden?

De groep stapt naar de Accountantskamer. De AA heeft er niet voor gezorgd dat hij de opdrachten schriftelijk heeft bevestigd en heeft in strijd met zijn geheimhoudingsplicht gehandeld door – al dan niet via via – stukken te verstrekken aan de bank en aan de (aanstaande ex-)vrouw van de dga. Verder heeft de AA de hem opgedragen fiscale werkzaamheden niet deugdelijk en niet tijdig uitgevoerd en heeft hij bij het samenstellen van de jaarrekening 2017 van een van de betrokken BV’s onvoldoende onderzoek gedaan waardoor de jaarrekening materiële fouten bevat. Tot slot verwijt de groep hem ook dat hij betalingen niet juist en tijdig heeft laten klaarzetten.

Vrouw was geen bestuurder

De eerste klacht wordt ongegrond verklaard: de AA hoefde alleen een opdrachtbevestiging op te stellen voor werkzaamheden die hij vanuit zijn ‘eigen’ BV verrichtte. En dat is gebeurd. Met betrekking tot het ongeoorloofd (laten) sturen van stukken treffen de klagers gedeeltelijk doel. De AA mocht de gevraagde informatie aan de bank sturen en niet is gebleken dat de dga van de betrokken groep daartegen heeft geprotesteerd. Maar de man had niet alle stukken in het kader van de echtscheiding mogen verstrekken. De vrouw van de directeur was weliswaar bestuurder van enkele BV’s die onder de groep vielen, maar er zijn ook stukken met betrekking tot dividenduitkeringen aan de ex-vrouw gestuurd van een vennootschap waar zij geen bestuurder van was.

Aangiften vielen niet onder opdracht

Dat aangiften vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting niet tijdig zijn ingediend, kan de AA niet worden verweten, oordeelt de tuchtrechter. De AA stelt onder meer dat een ander accountantskantoor daarvoor verantwoordelijk was. ‘Uit de opdrachtbevestiging van 20 april 2018 blijkt dat betrokkene zich bezighield met samenstelwerkzaamheden, overige opdrachten en overige (fiscale) adviezen. Het doen van aangiften valt daar niet onder.’ Bovendien, zo vult de Accountantskamer aan, was de AA van 30 april 2016 tot 20 januari 2017 niet ingeschreven in het register van de NBA. De BV’s hebben verder niet aannemelijk gemaakt dat de AA de jaarrekening 2017 niet vakkundig en zorgvuldig heeft samengesteld; ook is niet onderbouwd waarom de AA verantwoordelijk zou zijn voor het klaarzetten van betalingen.

De klacht is grotendeels ongegrond, maar vanwege het sturen van stukken van BV’s waar de ex-vrouw van de directeur geen bestuurder van was, krijgt de AA toch de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Uitspraak: 20/2468 Wtra AK