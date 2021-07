Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen weer boven de 100 procent

De beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is eind juni weer boven de 100 procent terechtgekomen, zo bericht DNB. Deze maatstaf is onder meer leidend voor de vraag of fondsen moeten korten of pensioenen kunnen verhogen.

In het tweede kwartaal is de financiële positie van pensioenfondsen voor het vijfde opeenvolgende kwartaal verbeterd. ‘Dit komt doordat het pensioenvermogen harder steeg dan de waarde van de verplichtingen. Het pensioenvermogen steeg met € 60 miljard naar € 1.736 miljard, terwijl de totale verplichtingen stegen met € 10 miljard naar EUR € 1.586 miljard’, laat de toezichthouder weten. De pensioenfondsen hebben dus ruim voldoende in kas om alle toekomstige verplichtingen te kunnen betalen.

De dekkingsgraad van de pensioensector in zijn geheel is uitgekomen op 109,4 procent: dat is 3 procentpunt hoger dan aan het einde van het eerste kwartaal. Een jaar geleden stonden de pensioenfondsen nog op 92,9 procent.

Voor het eerst sinds crisis weer hoger dan 100

De beleidsdekkingsgraad is uitgekomen op 101,1 procent. Dat is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 4,1 procentpunt hoger dan in het vorige kwartaal. ‘De stijging wordt veroorzaakt doordat de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2021 hoger was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.’ De beleidsdekkingsgraad is voor het eerst sinds eind 2019 weer meer dan 100 procent. Normaal gesproken moet die grens worden gehaald, willen fondsen kortingen op de pensioenen voorkomen. Die grens is door minister Koolmees (SZW) tijdelijk verlaagd naar 90 procent.

Het zijn met name de (grote) bedrijfstakpensioenfondsen die sins het begin van de coronacrisis met een lage dekkingsgraad hebben geworsteld. Inmiddels staan de vijf grote Nederlandse pensioenfondsen allemaal weer boven de 100 procent.