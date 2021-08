Valkenburgse ondernemer blijft na overstroming met lege handen achter

Verzekeraars zijn coulant voor Limburgse particulieren die getroffen zijn door de overstromingen van enkele weken geleden. Maar ondernemers dreigen met lege handen achter te blijven, meldt de Volkskrant.

Het dagblad sprak café-eigenaar Kevin Heynen uit Valkenburg, die voor € 350.000 schade heeft. Zijn adviseur en de schade-expert bezwoeren dat de verzekeraar zou betalen, maar toen de slooophamer al aan de gang was, kwam het bericht dat Heynen geen cent kreeg. Ook andere horeca-ondernemers grijpen mis. Het probleem is de schadeoorzaak. Bij neerslag of rioolwater is er geen probleem, maar water dat de voordeur kiest en over de drempel stroomt, is geen gedekte schadeoorzaak. Ook een lokale banketbakker met een miljoen schade kan fluiten naar een vergoeding.

Wettelijke steunregelingen

De ondernemers zijn verzekerd via de coassurantiebeurs, waar hun risico’s zijn ondergebracht bij de Britse verzekeringsmarkt Lloyd’s. Nu die niet thuis geeft, is de hoop gevestigd op uitkeringen op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Eerder werd bekend dat getroffen ondernemers met omzetderving zich ook kunnen wenden tot de NOW- en TVL-regelingen. Agrariërs krijgen een extra mogelijkheid om GLB-subsidie aan te vragen.

Bron: de Volkskrant