Google wil vaccinatieplicht, bonden en werkgeverskoepel: mag niet in Nederland

Google en andere grote bedrijven in de Verenigde Staten gaan werknemers verplicht stellen om zich te laten vaccineren voor ze weer naar kantoor komen. Google heeft ook plannen in die richting voor andere landen, maar vakbonden en werkgevers in Nederland wijzen er op dat dat hier wettelijk niet is toegestaan.

Verenigde Staten

Naast Google komen in de VS in elk geval ook Facebook, Netflix en luchtvaartmaatschappijen Delta en United met een vaccinatieplicht voor werknemers. Daarnaast willen de staten Californië en New York dat ambtenaren zich laten vaccineren, of zich anders geregeld laten testen op het coronavirus. President Biden wil op federaal niveau vergelijkbare maatregelen treffen. In totaal telt Google Nederland ongeveer 900 werknemers. In het hoofdkantoor in Amsterdam werken ongeveer 400 mensen, bij de datacentra circa 475.

Google

Bij de Amerikaanse vestigingen van Google gaat de vaccinatieverplichting de komende weken al in. Bij kantoren in andere landen wordt de verplichting doorgevoerd als daar voldoende vaccins beschikbaar zijn, meldt het bedrijf. Voor mensen die om medische of andere redenen niet gevaccineerd kunnen worden komen nog nadere richtlijnen.

Vakbonden en VNO-NCW

In Nederland wijzen vakbonden FNV en CNV en werkgeverskoepel VNO-NCW er in een reactie op de plannen van Google op dat een vaccinatieplicht niet kan, omdat dat strijdig is de in artikel 11 van de grondwet vastgelegde lichamelijke integriteit. “De regering zou een spoedwet hiervoor kunnen aannemen, maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben al gezegd dat ze vaccinaties niet verplichten”, zegt een woordvoerster van FNV. Zowel de bonden als VNO-NCW geven aan dat de discussie rondom verplicht vaccineren van werknemers niet of nauwelijks speelt bij de eigen achterban vanwege de hoge vaccinatiebereidheid in Nederland.

NOS/ANP