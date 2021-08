Belgische accountantssector in greep van overnames

Het regent fusies en overnames in de markt van accountancy- en boekhoudkantoren in België. Miljardair Filip Balcaen wil de thuismarkt consolideren en Europees uitbreiden.

Pia Group

De overnamegolf bij onze zuiderburen begon begin 2019 toen miljardair Filip Balcaen zich inkocht bij de Pia Group, een keten van inmiddels 27 accountantskantoren met 640 medewerkers. Balcaen wil de markt van boekhoudkantoren in België consolideren en vervolgens Europees gaan. Sinds hij zich inkocht is de Pia Group verdrie­voudigd. Nog eens vier kantoren zouden op het punt staan zich aan te sluiten bij de groep. Binnen een jaar wil de keten, na de Big Four, de grootste aanbieder van accountancydiensten in België zijn. Het betekent dat de traditionele nummer 5, BDO met 830 medewerkers, voorbijgestreefd is.

Grotere klanten

Of dat lukt is overigens wel de vraag. Ook BDO België (11 kantoren) is op overnamepad. En dan is er nog Moore Belgium dat sinds de intrede medio vorig jaar van het miljardenfonds Waterland Private Equity een belangrijke partij is in de consolidatiegolf. Waterland ziet de boekhoudsector als een branche waar schaalvergroting voordelen heeft. Eind vorig jaar en begin dit jaar nam Moore Belgium twee gespecialiseerde kantoren op in zijn netwerk. In juni nam het een advocatenkantoor over. Moore telt ondertussen ruim 700 medewerkers.

Digitalisering

De Belgische accountancymarkt is sterk gefragmenteerd. Digitalisering is net als in Nederland een trend. Investeren in software zijn duur en worden rendabeler als die voor een groter aantal klanten kunnen ingezet worden. Een andere factor achter de consolidatie is de steeds complexere en snel wijzigende wetgeving. Boekhouders en accountants staan op de lijst van ‘knelpuntberoepen’, zoals dat in België wordt genoemd. Het betekent dat de sector, evenals bij ons, schreeuwt om medewerkers. Door te fuseren kunnen de beste medewerkers op de meest interessante dossiers ingezet worden, terwijl eenvoudige transacties worden geautomatiseerd. Daarnaast wordt ook de Belgische accountant/boekhouder steeds meer een adviseur. Die rol lag vroeger bij bankiers, maar die zijn de band met hun klanten wat kwijt geraakt door hun verregaande focus op digitalisering, zegt een ingewijde in dagblad De Standaard.

Bron: De Standaard