Accountancysector groeit met 7,7 procent

Het gaat weer goed met de zakelijke dienstverlening in Nederland. De omzet lag in het tweede kwartaal ruim 20 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De accountancy scoort met een plus van 7,7 procent modaal. De reis- en reclamebranche zijn negatieve uitzonderingen.

Recordgroei

De omzetgroei van de zakelijke dienstverlening was niet eerder zo groot. Het vorige record stamt uit het eerste kwartaal van 2006, toen de omzet van de zakelijke dienstverlening 11,2 procent hoger was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De enorme groei in het tweede kwartaal van 2021 zegt vooral iets over de dreun in 2020, aldus het CBS, die de cijfers op woensdagmorgen bekend maakte. Toch toont de stijging aan dat de zakelijke dienstverlening de coronaklap alweer grotendeels te boven is. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 zitten de meeste branches qua omzet boven de niveaus van voor corona. Maar gemiddeld is de omzet van de zakelijke dienstverlening nog 1,4 procent lager.

Nog helft minder

Dit laatste komt door de reis- en reclamebranche. De reisbranche behaalde in het tweede kwartaal weliswaar een recordomzetstijging van meer dan 300 procent, maar deze branche werd vorig jaar dan ook verreweg het hardst getroffen. Vergeleken met twee jaar geleden was de omzet in het tweede kwartaal van 2021 nog altijd 54,1 procent lager. Het reclamewezen werd na de reisbranche het hardst geraakt door corona. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 34,4 procent, vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 was de omzet 7 procent kleiner.

Andere sectoren

De accountancy en administratiebranche pluste in het tweede kwartaal met 7,7 procent. Ten opzichte van eht tweede kwartaal 2019 bedraagt de omzetgroei 7,0 procent. Bij de IT-dienstverleners was de omzet 12,8 procent hoger, vergeleken met twee jaar eerder was dit 10,2 procent. De rechtskundige dienstverlening kende sinds de start van de coronacrisis als enige branche binnen de zakelijke dienstverlening geen kwartaal met een omzetdaling ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de omzet 11,2 procent hoger dan een jaar eerder en 12,7 procent hoger dan twee jaar eerder. De uitzendbranche zette 20 procent meer om vergeleken met het tweede kwartaal een jaar eerder en zit daarmee precies op het niveau van twee jaar geleden. Met name de grotere uitzendbureaus profiteren van de aantrekkende vraag.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners steeg in het derde kwartaal van 2021 naar 16,2. Hiermee komt het ondernemersvertrouwen voor het eerst weer boven het niveau voorafgaand aan de coronacrisis.Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn optimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet en de personeelssterkte. In het derde kwartaal verwacht per saldo 4,9 procent van de ondernemers meer om te zetten en verwacht per saldo 26,0 procent een toename van de personeelssterkte. Wel verwacht per saldo 35,4 procent van de ondernemers dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering zal zijn.