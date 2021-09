Reisbranche voelt zich in moeras geduwd door kabinet

De coronasteun wordt stopgezet, maar het kabinet blijft wel vasthouden aan reisbeperkingen voor praktisch alle landen buiten Europa. Reisbrancheorganisatie ANVR is hier woedend over. De reisbranche zal reizen gaan uitvoeren als de klant dat wil en de reisorganisator de reis veilig kan verzorgen.

Niet buiten Europa

Het kabinet stelt dat iedereen die wil ook volledig kan zijn gevaccineerd. Contactbeperkende maatregelen kunnen dus steeds verder worden opgeheven. Dit geldt voor veel sectoren maar niet voor de reisbranche. ANVR-voorzitter Frank Oostdam: ‘Met uitzondering van EU-bestemmingen geeft dit kabinet nog steeds een ontradend reisadvies voor vrijwel de rest van de wereld. Deze reisbeperkingen heft zij niet op, ondanks de hoge vaccinatiegraad in Nederland.’ Oostdam is van mening dat een branche die het werken onmogelijk wordt gemaakt geholpen moet worden en steun verdient. ‘Bij andere sectoren die worden beperkt vanwege corona, wordt wel tijdelijk de steun voortgezet. Dit kabinet laat de reisbranche bewust in het moeras zakken.’

Doemscenario

Minister Blok heeft gezegd dat het nog wel een paar jaar kan duren voordat mensen weer naar verre bestemmingen durven of kunnen vliegen. Veel ondernemers in de reisbranche voelen zich gegriefd door dit doemscenario van Blok. Met een stijging van het aantal gevaccineerden in Nederland maar ook in andere landen zou het kabinet de reisbeperkingen moeten durven versoepelen, vindt de ANVR.

Compensatie blijft uit

Een andere grief van reisondernemers is dat zij, ondanks toezeggingen van het kabinet aan het begin van de coronacrisis, nooit een fatsoenlijke compensatie hebben gekregen voor de annuleringsschade vanwege alle reisverboden. De reisbranche dringt daarom nog steeds aan op die vergoeding. Gisteren maakte het CBS bekend dat de reisbranche, samen met de reclame, de enige sector is die in het tweede kwartaal niet hersteld is van de coronacrisis. Enkele dagen geleden kwam ABN AMRO met een analyse dat hulp aan de reissector zeer verstandig is gelet op het te verwachten komende herstel. De branche zelf wil tot juli 2022 staatssteun blijven ontvangen.

Reorganisatie

De reisbranche heeft fors gereorganiseerd sinds het begin van de crisis. Duizenden werknemers, meer dan 30% van het personeel, hebben hun werk in de reissector moeten opgeven. Ondernemers hebben (eigen) vermogen in hun onderneming zien verdampen en zich inmiddels tot hun kruin in de schulden gestoken bij de bank, via uitgestelde belastingen en bij het Voucherfonds om het hoofd maar boven water te houden. Midden in het hoogseizoen klapte daarbij de enigszins opkrabbelende reismarkt weer in elkaar toen de versoepeling van de maatregelen deels moest worden teruggedraaid. De markt trok daarna weer iets aan.

Reisbeperkingen opheffen

Gelet op het stijgend aantal gevaccineerden in Nederland dringt de ANVR er in ieder geval op aan de reisbeperkende adviezen vanwege corona aan te passen door te stoppen met de oranje coronareisverboden voor reizen wereldwijd. Oostdam: ‘Dit is al gedaan voor Europa; dus waarom niet ook voor landen buiten Europa? De ANVR gaat haar leden reisondernemingen op dit punt ondersteunen; uiteraard alleen als de klant de reis wil maken en de reisondernemer de reis goed kan uitvoeren. Wij zien nu al steeds vaker klanten die dolgraag weer op reis willen, ook buiten Europa, en klaar zijn met de huidige reisadvisering, zeker gelet op de verschillen in advisering tussen de EU-landen onderling.’