Grant Thornton breidt diensten Asian Desk uit

Grant Thornton gaat de dienstverlening van de voormalige Dutch China Desk uitbreiden naar andere uit Azië afkomstige multinationals. Christina Cheng is aangetrokken om deze nieuwe Dutch Asian Desk te leiden.

Cheng heeft veel expertise op het gebied van transfer pricing (TP) en internationale belastingen en heeft een breed netwerk in de Aziatische gemeenschap. ‘Grant Thornton Dutch Asian Desk wil een platform zijn dat de behoeften aanpakt en multinationals helpt om hun bedrijfsvoering snel en efficiënt te laten verlopen en de ‘extra mile’ te gaan. In samenwerking met een netwerk van professionals is Christina in staat om brede aspecten van advisering te bieden ter ondersteuning van de activiteiten van multinationals voor hun nieuwe operatie in Nederland en andere EU-landen’, licht Head of tax en Serviceline leader specialist tax Jacob Mook toe.

Voorheen bij Deloitte

Cheng werkte 16 jaar bij Deloitte Tax/Transfer Pricing in Nederland en hield zich daar bezig met transfer pricing-gerelateerde diensten zoals TP compliance, TP audit, APA, ATR, grensoverschrijdende TP-geschillen en MAP. ‘Christina is een expert in inbound investeringsprojecten vanuit Azië naar Nederland. Zij heeft ruime ervaring in coördinatie en samenwerking tussen multinationals en professionals.’