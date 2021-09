Protocol en standaarden NOW-controle aangepast

De NBA en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants tegenaan lopen bij de controle van NOW-verantwoordingen. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer er in een brief over geïnformeerd.

Door aanpassing van het controleprotocol en de standaarden worden mogelijke obstakels weggenomen voor bedrijven om de aanvraag van de definitieve NOW-subsidie te doen, zo verwacht de NBA. ‘Met name het concernbegrip waarmee in de NOW gewerkt wordt, leidt bij complexe internationale groepen tot omvangrijke accountantsonderzoeken. Nieuw is nu dat wanneer de accountant de controle niet volledig kan uitvoeren, deze na uitvoering van de verplichte werkzaamheden een zogenoemde oordeelonthouding met inherente beperking kan afgeven. Dat heeft dan geen volledige nihilvaststelling van de subsidie tot gevolg, maar levert alleen een korting op van 10% op de gehele NOW-subsidie.’ Er zijn 120 tot 160 NOW-aanvragers met zo’n complexe structuur. Gezamenlijk hebben die tussen de € 360 en € 440 miljoen NOW-subsidie ontvangen.

SV-loonproblematiek

Een ander probleem binnen de accountantscontrole betreft de controle op de aanwezigheid van SV-loon in het buitenland. ‘Wanneer sprake is van buitenlandse entiteiten binnen een concern zal in het controleproces onder andere moeten worden vastgesteld of bij deze entiteiten Nederlands SV-loon wordt verloond’ schrijft Koolmees. ‘In die gevallen telt de omzet van deze entiteiten namelijk mee voor de bepaling van de omzetdaling. De controle van alle buitenlandse entiteiten, soms ver buiten Europa, kan tijdrovend en daardoor kostbaar zijn en leidt naar alle waarschijnlijkheid vaak tot de conclusie dat een buitenlandse entiteit geen Nederlands SV-loon verloont en daarmee geen onderdeel van de NOW-groep uitmaakt.’ Koolmees heeft vanwege de kleine kans op verloning buiten Nederland besloten dat accountants op basis van deze lage risico-inschatting hun controlewerkzaamheden op SV-loon in het buitenland kunnen bijstellen en verminderen. ‘De NBA zal in de Standaard aangeven welke werkzaamheden in dat geval nodig zijn. Wel zullen accountants op basis van hun kennis en hun ervaringen uit het NOW-onderzoek de controle van entiteiten in het buitenland intensiveren wanneer dit nodig wordt geacht.’

Ook 14 weken voor derdenverklaring

De druk bij accountants wordt verlicht: bedrijven kunnen tot veertien weken na de vaststellingsaanvraag nog een accountants- of derdenverklaring indienen. Dat uitstel geldt alleen als de vaststelling vóór 31 oktober aanstaande is aangevraagd en als er tijdens de aanvraag wordt aangegeven dat de verklaring nog volgt. ‘Alleen dan kan de werkgever gebruik maken van de veertienwekentermijn om een aanvraag te doen die volledig is en dus inclusief verklaring. De aanvraag zal na het aanvinken van de optie worden afgebroken, waarna de werkgever zodra hij de accountantsverklaring heeft ontvangen opnieuw de vaststellingsaanvraag kan indienen bij UWV – binnen veertien weken na de eerste vaststellingsaanvraag.’

Lees hier de brief van minister Koolmees over de wijzigingen in de NOW-vaststellingsregeling

Sluitingsdatum niet veranderd

Koolmees gaat met het UWV ook aanvullende communicatie inzetten om werkgevers te wijzen op het belang van een tijdige aanvraag. Het naar achteren verschuiven van de sluitingsdatum van het vaststellingsloket vind t de minister niet wenselijk. ‘De eerdere verschuiving van de sluitingsdatum van het loket, van 31 maart 2021 naar 31 oktober 2021, heeft er niet voor gezorgd dat in de tussentijd significant meer vaststellingsaanvragen zijn binnengekomen’ Daarnaast is het voor werkgevers ondertussen ook tijd om een vaststellingsaanvraag in te dienen. ‘Ten eerste zorgt dit voor duidelijkheid voor de betrokken werkgevers, ook in het geval van een mogelijke terugvordering. Ten tweede is dit wenselijk met het oog op de uitvoering. Het opschuiven van dit proces legt namelijk extra druk op de uitvoering en heeft daarmee gevolgen voor de start en afhandeling van de vaststelling van de volgende NOW-tranches.’

Nog weinig vaststellingsverzoeken

Het aantal vaststellingsverzoeken voor NOW-1 blijft nog achter. UWV heeft 64.000 verzoeken binnen van de circa 140.000 aanvragers. Meer dan de helft moet dat nog in de komende twee maanden doen. Het is belangrijk dat deze bedrijven dit echt voor 31 oktober aanstaande doen, benadrukt het ministerie. ‘Als het UWV voor 1 november geen verzoek binnen heeft, wordt de subsidie op nihil vastgesteld en heeft een bedrijf geen recht op de NOW.’

Het accountantsprotocol en de standaarden zijn aangepast zodat de NOW-toetsing beter werkbaar is. De NBA legt standaard 3900N opnieuw ter consultatie voor; die consultatie loopt tot 28 september. Op een later moment wordt ook standaard 4415 opnieuw geconsulteerd.