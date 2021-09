Aantal faillissementen laagste in meer dan dertig jaar

Het aantal faillissementen is in augustus opnieuw gedaald. Sinds ruim dertig jaar gingen er niet zo weinig bedrijven failliet.

Het CBS telde in augustus minder dan 100 faillissementen – eenmanszaken niet meegeteld. Dat is sinds 1990 niet meer voorgekomen. De teller bleef steken op 98, elf minder dan in juli. In augustus vorig jaar gingen 177 bedrijven failliet. Overigens voert het CBS een correctie door omdat niet elke maand evenveel zittingsdagen telt. Dat werkte in augustus dempend, want zonder correctie zijn er in augustus 109 bedrijven en instellingen failliet verklaard.

Aandeel horeca genormaliseerd

De handel noteert traditiegetrouw de meeste faillissementen. Dat waren er in augustus 24, zeven meer dan in juli. De horeca was in augustus goed voor vijf faillissementen. Normaal gesproken is het aandeel van de horeca in het aantal faillissementen rond de 6%. Vorig jaar steeg dat tot 9%, maar in augustus is dat percentage dus nagenoeg gehalveerd. De specialistische zakelijke dienstverlening telde 14 faillissementen.