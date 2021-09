Belastingdienst vernieuwt leidraad horizontaal toezicht

De Belastingdienst heeft de vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners gepubliceerd. Die vervangt per direct de versie van november 2016. Er worden onder meer drie niveaus geïntroduceerd.

Vernieuwing was volgens de fiscus nodig om aansluiting te houden met de opgedane praktijkervaringen en de ontvangen reacties van gebruikers binnen en buiten de Belastingdienst. ‘Bij het vormgeven van de wijzigingen is nadrukkelijk samengewerkt met de koepel-, branche en beroepsorganisaties van fiscaal dienstverleners. De leidraad bestaat uit een compacte kern met uitgangpunten en hoofdlijnen. De specifieke uitwerkingen zijn in de bijlagen opgenomen. De bijlagen kunnen tussentijds aangepast worden. Het doel van horizontalisering van toezicht en de visie daarop zijn hetzelfde gebleven. De intentie van deze leidraad is dan ook niet veranderd, namelijk het bewerkstelligen van uniformiteit in de uitvoering. De leidraad geeft niet alleen overzicht en inzicht in de werkwijze van de Belastingdienst, maar biedt tegelijkertijd ook een kader leidend tot een herkenbare aanpak in zijn optreden.’

Drie differentiatieniveaus

Nieuw is onder meer dat er drie differentiatieniveaus zijn: fiscaliteit, juistheid en volledigheid. ‘Als het niveau fiscaliteit van toepassing is, dekken de werkzaamheden van de fiscaal dienstverlener alleen de controledoelen ‘vaststellen of de schattingsposten juist zijn’ en ‘vaststellen of specifieke fiscale wet- en regelgeving juist is toegepast in de fiscale aangifte’ af. Bij dit niveau worden de juiste fiscale grondslagen en waarderingen toegepast. De fiscale duiding van de cijfers is daarmee juist. De fiscaal dienstverlener heeft echter beperkt zicht op de kwaliteit van de aangeleverde cijfers. Vanuit vaktechnische kwaliteitseisen vinden er wel enkele checks and balances op die cijfers plaats, zoals cijferbeoordeling.’

Bij het niveau Juistheid worden de controledoelen ‘vaststellen of de relevante gegevens van de transacties volledig vastgelegd zijn’ en ‘vaststellen of die gegevens juist en tijdig verantwoord zijn’ ook afgedekt. ‘De fiscaal dienstverlener heeft voldoende werkzaamheden verricht, waarmee is afgedekt dat de transacties op de juiste manier in de administratie en in de aangiften zijn verwerkt en de juiste fiscale grondslagen en waarderingen zijn toegepast. Er is echter beperkt zicht op de volledigheid van de transacties in de administratie.

Volledigheid

Om aan dat laatste te voldoen, is er het niveau Volledigheid. ‘Voor het niveau volledigheid borgen de werkzaamheden van de fiscaal dienstverlener alle vijf controledoelen. Hierbij heeft de fiscaal dienstverlener voldoende zicht op de volledige verantwoording van de transacties. Zo is er onder andere zicht op de volledigheid van de opbrengstverantwoording. Verder zijn de transacties juist en tijdig in de administratie en de aangiften verwerkt. Bovendien zijn de juiste fiscale grondslagen en waarderingen toegepast.’

Bij horizontaal toezicht verschuift, in samenwerking met externe partijen, het toezicht van controle achteraf naar meer afstemming vooraf. Bij horizontaal toezicht FD sluit de Belastingdienst convenanten met koepelorganisaties en met fiscaal dienstverleners. De fiscaal dienstverleners selecteren klanten die geschikt zijn voor deelname en melden deze aan.

Lees de vernieuwde leidraad horizontaal toezicht