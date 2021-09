Aanklagers hopen dat Trump’s accountant gaat praten

Deze week is de rechtszaak hervat tegen Allen Weisselberg (74), voormalig CFO van de Trump Organization. Hij staat terecht wegens belastingfraude. De aanklagers hopen echter dat hij vooral over financiële malversaties van de voormalige president gaat praten .

‘Van ten minste 2005 tot 30 juni 2021 hebben Weisselberg, de Trump Corporation, Trump Payroll Corp. en anderen regelingen bedacht en uitgevoerd om de federale belastingdienst, de belastingdienst van de staat New York en de belastingdienst van New York te bedriegen.’ Aldus staat te lezen in de aanklacht tegen Weisselberg, die persoonlijk geprofiteerd zou hebben van de fiscale constructies. Zo kreeg hij ongeveer 1,76 miljoen dollar aan salaris, maar daarnaast veel loon in natura, waaronder een duur appartement in Manhattan. Over de giften van de Trump Organisation zou hij geen belasting hebben betaald. Indien schuldig kan hij voor vijftien jaar achter de tralies verdwijnen.

De ex-CFO ontdook volgens zijn aanklacht ongeveer 359.058 dollar aan collegegeld voor meerdere familieleden, 196.245 dollar voor lease van zijn Mercedes Benz auto’s, 29.400 dollar aan niet-gerapporteerd contant geld, en een niet nader gespecificeerd bedrag aan ad hoc persoonlijke uitgaven zoals nieuwe bedden, flatscreen televisies, de installatie van vloerbedekking, en meubilair voor zijn huis in Florida.

De 74-jarige Weisselberg zou een belangrijke vertrouweling zijn van de Trumps. Hij begon in de jaren zeventig als junior accountant voor Fred Trump, vader van voormalig president Donald. In 2005 betrok Weisselberg een appartement op de 21ste verdieping van een chique New Yorkse woontoren, destijds ‘Trump Place’ genoemd.

Het is niet het eerste juridische conflict waarmee Weisselberg te maken heeft. De zaak die nu loopt, is echter onderdeel van een groter onderzoek naar de Trump Organization. Maandag vroeg het team van Weisselbergs advocaten om meer tijd. Niet alleen om de zes miljoen aan pagina’s door te spitten, maar ook omdat ze verwachten dat er meer aanklachten komen. De aanklagers hopen namelijk dat Weisselberg zich, uit angst voor een lange gevangenisstraf, tegen Trump keert. Maar die kans schatten juristen volgens persbureau Bloomberg klein in. Niet alleen vanwege zijn leeftijd, maar ook vanwege zijn blanco strafblad. Weisselberg is zelfs geen gecertificeerd accountant, dus kan hij ook niet uit zijn beroep gezet worden.