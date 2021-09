Stikstofbesluiten Utrechtse veehouderijen vernietigd

De rechtbank Midden-Nederland heeft eerder genomen stikstofbesluiten over 17 agrarische bedrijven en een slachterij in de provincie Utrecht vernietigd. Het gaat om kwesties die ook in andere provincies en bij andere rechtbanken spelen.

Het besluit van de rechtbank betekent dat de toekomst van deze bedrijven, die allemaal in de buurt van beschermde en stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden liggen, opnieuw onzeker is. De organisaties Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu hadden bij de bestuursrechter beroep ingesteld tegen de besluiten van de provincie Utrecht.

Twijfel over emissiearme stallen

Acht veehouderijen kregen eerder van de provincie Utrecht een vergunning om meer melkkoeien te mogen gaan houden in nieuwe, emissiearme stallen. Voor de berekening van de stikstofuitstoot gebruiken de provincies gestandaardiseerde emissiefactoren. In verschillende wetenschappelijke rapporten wordt echter betwijfeld of de emissiearme stallen daadwerkelijk een lagere uitstoot halen. Tegen die achtergrond vindt de rechtbank dat eerst verder onderzocht moet worden of de standaarden juist zijn. Tot die tijd is onzeker wat de gevolgen zijn voor de Natura 2000-gebieden en staat niet vast of de uitbreiding van de acht bedrijven juridisch mogelijk is.

Mogelijk vergunning nodig voor koeien in de wei

Er is al langer discussie over de vraag wanneer een veehouderij een natuurvergunning nodig heeft voor het bemesten van landbouwgrond, of voor het in de wei laten van vee. Het Adviescollege Stikstofproblematiek (de commissie-Remkes) trok in december 2019 de conclusie dat zo’n vergunning nooit nodig is. Volgens het adviescollege zijn koeien in de wei voor de stikstofuitstoot altijd beter dan koeien in de stal. De rechtbank volgt die algemene conclusie, maar wel met de kanttekening dat op ieder bedrijf moet worden onderzocht of er geen uitzondering is waardoor toch een vergunning nodig is. Het is nu onzeker of het ‘beweiden en bemesten’ op de 13 bedrijven in de provincie door kan gaan.