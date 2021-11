FIOD: miljoenen witgewassen met vastgoedaankopen via offshore vennootschappen

De FIOD heeft afgelopen maandag vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en 26 jaar uit Amsterdam en een 49-jarige man uit de gemeente Oudewater worden ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben witgewassen.

Offshore vennootschappen

De fiscale opsporingsdienst meldt dat de verdachten panden hebben aangekocht waarbij de betalingen zijn verricht door buitenlandse ondernemingen, offshore vennootschappen. De uiteindelijke belanghebbenden (UBO) van deze offshore vennootschappen zijn onbekend. Het FIOD-onderzoek is een onderdeel van het project Offshore vennootschappen van het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Offshore vennootschappen zijn een bekend fenomeen bij witwassen en dit project richt zich op het misbruiken van dit soort vennootschappen voor witwassen van crimineel geld.

Vastgoed

Uit het AMLC-project kwam naar voren dat een onderneming op de Seychellen sinds 2014 eigenaar is van een woning in Amstelveen. In deze woning woont de 47-jarige verdachte. De UBO van de onderneming is onbekend waardoor het niet duidelijk is wie het vastgoed uiteindelijk heeft gefinancierd. Onderzoek van de FIOD naar de 47-jarige verdachte wees uit dat op haar naam en de naam van haar twee zonen drie vastgoedobjecten waren ingeschreven. Ook zou de aankoop van het vastgoed van deze drie verdachten zijn betaald door een offshore vennootschap uit Hong Kong. De UBO van die onderneming is ook onbekend.

Er is beslag gelegd op de woningen, het bedrijfspand, een aanzienlijk bedrag contant geld, verdovende middelen, munitie en drie luxe merkhorloges. De verdachten uit Amstelveen en Amsterdam zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de eigendom en financiering van de panden wordt door de FIOD voortgezet en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD