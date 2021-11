Administratiekantoor MenL wordt accountantskantoor, maar noemt zich niet zo

Het Vlaardingse administratiekantoor MenL gaat verder als accountantskantoor. Vennoot Dennis Breevaart (bijna 30) heeft met succes de AA-opleiding afgerond. Hoewel het kantoor nu meer diensten kan leveren, waren sommige klanten aanvankelijk skeptisch, vertelt Breevaart.

Als accountantskantoor kan MenL meer voor klanten betekenen. Dat is de reden dat vennoot Dennis Breevaart vier jaar geleden aan de opleiding tot MKB-accountant begon. En sinds zijn afstuderen, deze zomer, plukken klanten daar meteen de vruchten van. ‘Ik heb nu voor één klant de accountantsverklaring bij de NOW-steun mogen afgeven’, geeft Breevaart als voorbeeld van een dienst die een administratiekantoor niet kan leveren.

Skeptisch

Gek genoeg reageerden sommige klanten aanvankelijk skeptisch toen ze van de studieplannen van Breevaart hoorden. ‘Je merkt toch dat het woord “accountant” in het MKB niet bij iedereen een positieve klank heeft’, licht hij toe. ‘Sommigen vroegen of we dan onze prijzen zouden gaan verhogen. En of ik dan voortaan in driedelig grijs op kantoor zou komen. We hebben klanten die bewust van een accountantskantoor zijn overgestapt naar ons administratiekantoor omdat ze ontevreden waren. Ze vonden hun accountantskantoor te afstandelijk, te weinig proactief in advisering of te weinig gedigitaliseerd.’

Niet grijs

In het persbericht dat MenL heeft verspreid ligt de nadruk daarom op het feit dat Breevaart weliswaar afgestudeerd is als accountant, maar dat verder alles bij het oude blijft. ‘Misschien heb je wel wat vooroordelen over accountants’, staat in het persbericht. ‘Dat zijn vaak van die saaie types, met zo’n driedelig pak – bij voorkeur in het grijs – en een blik op onweer, toch? Nou, leer dan Dennis Breevaart eens kennen. Dennis doet niet aan pakken, is allesbehalve saai én is voor zover wij weten nog nooit gesignaleerd met iets anders dan een glimlach op zijn gezicht. En de rest van de cijferhelden van MenL dan? Nou, ook die doen daar niet aan. Bij MenL doen ze liever normaal. Vlaardingse nuchterheid, zou je het kunnen noemen.’

MKB

Niet willen voldoen aan het clichébeeld van ‘de accountant’, dat blijkt ook uit de nieuwe naam van het kantoor. ‘We noemen onszelf “Cijferhelden” en niet “Accountants & Adviseurs”, want zo heet iedereen al,’ zegt Breevaart. Het tienkoppige team richt zich op het MKB. MenL is Exact gecertificeerd en werkt volledig in de cloud. ‘Wij helpen je niet zomaar bij je financiën, je administratie, HRM of fiscale vraagstukken, maar we helpen je groeien’ vertelt Marcel Baas, eigenaar van MenL Cijferhelden en de ‘M’ uit de naam van het kantoor (De L is van zijn vrouw Lucia). Als accountant is Breevaart daarnaast nu ook bevoegd om jaarrekeningen met samenstelverklaring op te stellen.