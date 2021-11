‘Accountantscontrole naar overheid of verplichte controleverklaring afschaffen’

Volkskrant-columnist Peter de Waard wijdt zijn column deze week aan de accountancy. De Waard wijst op het recente onderzoek van ING, waarin de bank concludeert dat de wettelijke controle van de jaarrekening de komende jaren gevaar loopt door een oplopend tekort aan accountants.

‘Accountants vervullen nutsfunctie’

Er zijn verschillende factoren waardoor het beroep minder aantrekkelijk is, constateert De Waard. Wellicht is ook het hele systeem volgens hem ondeugdelijk en moet de druk op accountants worden verlicht. ‘Het is op zichzelf al een paradox dat private bedrijven – want dat zijn accountants – publieke taken moeten doen. Niemand zou erover peinzen de rechtspraak over te dragen aan een privaat bedrijf. Accountants worden ingeschakeld en betaald door de bedrijven, maar moeten een nutsfunctie vervullen. En dat leidt tot belangenverstrengeling waardoor het eindresultaat op voorhand onbetrouwbaar is.’

Twee oplossingen

Voor dat probleem ziet De Waard twee oplossingen: ‘Of het wettelijk verplichte controlewerk wordt overgedragen aan ambtelijke diensten die het deels – de Belastingdienst – toch al doen. Of de accountantsverklaring wordt afgeschaft. Bedrijven mogen naar eigen goeddunken een boekenonderzoek door een buitenstaander laten doen – omdat beleggers, crediteuren of eigen medewerkers dat willen – maar zijn er niet meer toe verplicht. Dan wordt tenminste niemand meer op het verkeerde been gezet.’