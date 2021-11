Overgangsperiode 30-procentregeling kostte schatkist 750 miljoen euro

Een overgangsperiode bij het afbouwen van de belastingregeling voor expats – de 30-procentregeling – kost de Nederlandse schatkist ongeveer 750 miljoen euro. Dat blijkt uit gespreksverslagen die openbaar zijn gemaakt na een wob-verzoek, meldt de NOS.

De 30-procentregeling geldt voor buitenlandse werknemers die een specifieke deskundigheid hebben die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als dat het geval is betalen zulke kennismigranten over maximaal 30 procent van hun loon geen belasting. Expats mochten tot 2019 acht jaar gebruik maken van de regeling, maar door een nieuwe wet werd dit daarna maximaal vijf jaar. Oorspronkelijk zou de wet zonder overgangsregeling ingaan, maar dat leidde tot forse kritiek van expats en werkgevers.

Overgangsperiode

Het kabinet besloot na overleg met expats en werkgevers om een overgangsperiode van twee jaar door te voeren. De wijzigingen zouden dan pas vanaf 2021 gelden voor de oude groep expats. Door deze optie liep de Belastingdienst 393 miljoen euro mis in 2019 en 359 miljoen euro in 2020. Volgens het ministerie van Financiën was het bedrag al bekend bij de Eerste en Tweede Kamer toen de regeling werd besproken.

Bron: NOS