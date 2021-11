Moordenaar boekhouder uit Heeg definitief de cel in

De man die boekhouder Hans Boschma in 2018 vermoordde moet definitief 16 jaar de cel in. De Hoge Raad verklaarde zijn cassatie niet ontvankelijk.

De nu 56-jarige man uit Joure vermoordde Boschma op 6 februari 2018. Daarmee wilde hij de diefstal van € 17.000,- verhullen. Boschma was eigenaar van administratiekantoor Habo in Heeg en beheerde de nalatenschap van de vader van de dader.

Zelfdoding in scene gezet

Bij de dood van Boschma leek het op het eerste gezicht om zelfdoding te gaan: het slachtoffer werd met een strop om de hals aangetroffen. Al gauw werd echter duidelijk dat de boekhouder door de verdachte was gewurgd met het scheepstouw, meldt justitie. Daarna probeerde hij dat te maskeren als een zelfmoord. Volgens nabestaanden van de boekhouder was Boschma niet in staat knopen te leggen. Om die reden droeg hij bijvoorbeeld altijd instappers. Verstikking als gevolg van verwurging bleek uiteindelijk de doodsoorzaak.

Hardnekkige ontkenning

Agenten hielden de Jouster aan onder het mom van een snelheidsovertreding en stelden op het bureau het bekertje veilig, waaruit hij had gedronken. Het DNA-materiaal matchte met het DNA op het touw om de nek van Boschma. De verdachte ontkende aanvankelijk ook maar in het pand van het slachtoffer te zijn geweest maar paste zijn verklaring aan toen hij met onder meer DNA-bewijs werd geconfronteerd. Hij beweerde toen dat het slachtoffer hem aanviel en eerst bij hem het touw om de nek deed. De verdachte zou zich hebben weten te bevrijden en het slachtoffer, na een worsteling, uit noodweer om het leven hebben gebracht.

‘Verklaring ongeloofwaardig’

De rechtbanken oordeelden dat deze verklaring ongeloofwaardig was. Zo waren het touw en de knoop die gebruikt werden om het slachtoffer om te brengen bekend in de zeilsport. De man uit Joure zeilde graag. De Hoge Raad is van mening dat er geen nieuw bewijs in de zaak is overlegd en verklaarde het cassatieverzoek daarom niet ontvankelijk.