Internet of Things: bijna drie kwart Nederlanders maakt er gebruik van

Bijna drie kwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder bezit inmiddels een of meer slimme apparaten die met internet zijn verbonden en onderling gegevens uitwisselen, ook wel Internet of Things genoemd. Vooral slimme meters voor water, gas of stroom worden veel gebruikt. Dat meldt het CBS.

Bijna drie kwart (72 procent) van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder gaf aan in 2020 zo’n slim apparaat of systeem in huis te hebben. 59 procent had een slimme water-, gas- of elektriciteitsmeter thuis die je op afstand kunt aflezen. Ruim een kwart gebruikte een slimme thermostaat en twee op de tien een virtuele assistent (zoals Siri, Google Home, Amazon Alexa, Bixby) die via een app of smart speaker is te bedienen.

Verlichting, slimme stekkers of andere systemen voor slim wonen en rookmelders, beveiligingscamera’s of andere veiligheidssystemen zijn minder in gebruik; respectievelijk 14 en 11 procent gaf aan zulke systemen thuis te gebruiken. 6 procent had thuis huishoudelijke apparaten, zoals een robotstofzuiger, koelkast of koffiezetapparaat die met internet zijn verbonden.

Deel heeft geen behoefte aan slimme apparaten

Sommigen beschouwen het internet der dingen als een technische stap vooruit, anderen tonen terughoudendheid. Van mensen die aangaven thuis geen slimme apparaten of systemen te gebruiken, noemde 77 procent als reden dat zij er geen behoefte aan hebben. Hoge kosten of zorgen over de privacy of de beveiliging werden elk door een kwart als (een van de) redenen genoemd. Minder vaak genoemd waren onbekendheid met dergelijke apparaten en systemen, onbekendheid met het gebruik ervan, zorg over eigen veiligheid en gezondheid en dat andere apparaten in huis er niet op aangesloten konden worden.

Nederland loopt voorop met slimme apparaten thuis

Nederland is koploper in Europa als het gaat om het aantal inwoners dat in het bezit is van bijvoorbeeld een slimme elektriciteitsmeter, thermostaat of verlichting. 69 procent van de inwoners van 16 tot 75 jaar was in 2020 in het bezit van dergelijke slimme apparaten. Het EU-gemiddelde bedroeg 8 procent. Dat Nederland zo ver voorop staat in de EU komt door de aanwezigheid van slimme water-, gas- of elektriciteitsmeters in veel Nederlandse huishoudens.

Nederland loop in de EU ook voorop met het gebruik van een virtuele assistent via een app of smart speaker; 20 procent gebruikte in 2020 een virtuele assistent. Het EU-gemiddelde was 11 procent. Slimme rookmelders, beveiligingscamera’s of andere slimme veiligheidssystemen en huishoudelijke apparaten zoals een robotstofzuiger, koelkast of koffiezetapparaat zijn minder in gebruik bij Nederlanders; ons land stond op de zesde en zevende plaats in 2020.

Bron: CBS