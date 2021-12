Grote investeringsmaatschappij weg uit Nederland wegens winstbelasting

Investeringsmaatschappij CVC, bekend van Wavin, C1000 en VendexKBB, heeft het Nederlandse kantoor verplaatst naar Brussel omdat het al enige tijd in de clinch ligt met de Belastingdienst over de €30 tot €35 miljoen aan winstbelasting die de fiscus vordert.

Samenvoeging met Brussel

Het conflict met de fiscus heeft er volgens ingewijden voor gezorgd dat het gerenommeerde Britse private-equityhuis het Nederlandse kantoor op Schiphol sloot en de adviseurs besloot te verhuizen naar het kantoor in Brussel. ‘Het was zeker niet de enige overweging, maar speelde wel mee’, zegt een betrokkene in het Financieele Dagblad. In een reactie laat het CVC weten de twee Benelux-kantoren uit efficiëntieoverwegingen te hebben samengevoegd.

‘Niet ongebruikelijk’

Noch de fiscus noch CVC wil ingaan op de kwestie rondom de winstbelasting. Het ministerie van Financiën benadrukt dat ze geen uitspraken kunnen doen over individuele gevallen. CVC zelf dat belastingkwesties niet ongebruikelijk zijn voor het bedrijf met kantoren over de hele wereld. Zo speelde begin deze eeuw ook een kwestie rondom de winstbelasting, dit eindigde met een schikking.

Zakelijkheidsprincipe

De nieuwe kwestie gaat over de kosten die het bedrijf toerekent aan het werk van het Nederlandse team. Oftewel de verrekenprijs. Sinds begin deze eeuw geldt hiervoor het zogeheten zakelijkheidsprincipe. Dat wil zeggen dat voor advieswerk dat je door je eigen mensen laat doen moet je een vergoeding rekenen alsof je een buitenstaander inhuurt. CVC beschouwt het Nederlandse kantoor als een servicecentrum dat (salaris)kosten maakt. Daarbovenop rekent het een bepaald percentage vanuit het zakelijkheidsprincipe. Dat samen maakt de te belasten brutowinst. De Belastingdienst stelt dat het succes van de Nederlandse investeringen voor een deel wordt bepaald door de expertise van het CVC-personeel. Daarom waardeert de fiscus de brutowinst veel hoger, aldus het FD.

Intertrust

CVC is een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld met een beheerd vermogen van $125 mrd. De Nederlander Rolly van Rappard is medeoprichter en covoorzitter. CVC heeft in het verleden buizenmaker Wavin, supermarktbedrijf Schuitema (C1000) en zes retailmerken van VendexKBB (destijds eigenaar van V&D, Hema en Bijenkorf) gekocht en weer van de hand gedaan. De laatste jaren is het relatief rustig op de Nederlandse markt. Een poging SNS Reaal in te lijven mislukte, Stage International werd gekocht. Gisteren werd bekend dat CVC afhaakt in zijn pogingen trustkantoor Intertrust te kopen.

Bron: FD