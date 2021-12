SRA-lidmaatschap voor accountantskantoor Waterland & Partners

Accountantskantoor Waterland & Partners B.V., gevestigd in Monnickendam, heeft onlangs het SRA-lidmaatschap verkregen. Het kantoor telt acht personeelsleden sterk en is gespecialiseerd in vastgoed.

Krachtig kantoor

Het kleine maar zeer deskundige team staat voor een krachtig kantoor, aldus Lisa Boots AA van het kantoor. “Onze diensten zijn kwalitatief hoogwaardig. Centraal staat dat het team de ondernemer ondersteunt bij zijn ondernemerschap. Wij zijn een echte businesspartner met een actieve betrokkenheid bij de onderneming van onze klanten.”

Vaktechnische meerwaarde

Het lidmaatschap heeft voor het accountantskantoor grote meerwaarde vanwege de vaktechnische ondersteuning vanuit SRA en de nauwe samenwerking met de vereniging. “Dit vinden wij voor ons kantoor erg belangrijk en hebben tot zover, ook met ervaringen uit het verleden, dit altijd als erg prettig ervaren. Het heeft ervoor gezorgd dat wij de kwaliteit van ons kantoor naar een hoger niveau hebben kunnen tillen”, aldus Boots.

Cursussen en praktijkhandreikingen

Ook de diverse andere middelen die SRA beschikbaar stelt, zoals bijvoorbeeld de praktijkhandreikingen en werkprogramma’s, maar ook het verzorgen van inhoudelijk relevante en praktijkgerichte cursussen hebben hun aandeel geleverd aan de kwaliteit van het kantoor, zo stelt Boots. “En daarvoor zijn wij SRA dankbaar en kijken wij uit naar de voortzetting van deze samenwerking.”