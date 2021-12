Gemeente Vlaardingen sluit belastingontduikende supermarkt

Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen heeft met spoed een supermarkt in het centrum van Vlaardingen gesloten. In de supermarkt werden 5920 sigaretten, 46 flessen sterke alcoholische drank en 19 pakjes waterpijptabak zonder accijns aangetroffen, een vorm van belastingontduiking. De supermarkt moet minimaal drie maanden gesloten blijven, meldt de gemeente Vlaardingen.

Ook werden er een gestolen paspoort en 60 Poolse Viagra-pillen gevonden. Daarnaast verkocht de supermarkt sterke alcoholische drank zonder alcoholwetvergunning. De spullen werden aangetroffen tijdens een integrale supermarktcontrole door de politie, douane, inspectie SZW (arbeidsinspectie), NVWA (nationale voedsel en warenautoriteit), ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team) en de gemeente Vlaardingen. De supermarkt werd gecontroleerd naar aanleiding van meerdere overlastklachten.

De douane heeft de drank, sigaretten en tabak in beslag genomen en een boete opgelegd. De politie heeft de pillen in beslag genomen. De NVWA heeft ook een boete uitgeschreven voor de verkoop van producten over de houdbaarheidsdatum.