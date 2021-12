‘Overheid moet actieplan maken voor ondernemers die stoppen’

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de regering naast de bestaande steunregelingen voor ondernemers ook hulp gaat bieden aan bedrijven die vanwege de coronacrisis de handdoek in de ring (moeten) gooien. Ze pleiten ook voor een plan om op de langere termijn met de pandemie om te gaan. ‘Zoals het nu gaat, houden we het niet vol.’

De ondernemersverenigingen noemen de nieuwe ‘harde’ lockdown die tot 14 januari geldt, ‘een hard gelag voor vele tienduizenden ondernemers’. Die gaan voor de tweede keer vlak voor kerst dicht. De organisaties willen vooral kijken naar wat nog wel kan: ‘Goed is dan ook dat afhalen van producten bij winkels mogelijk blijft (click & collect). Daarnaast zou ook winkelen op afspraak mogelijk moeten zijn. Dit biedt toch nog kans om iets van de kerstvoorraden af te zetten in deze drukke tijd.’

Alles uit de kast om te boosteren

Wat VNO-NCW betreft is boosteren dé oplossing: ‘In de strijd tegen het virus moet verder alles uit de kast om mensen te boosteren nu dat goed lijkt te werken tegen omikron. Het is goed dat het kabinet de boostercampagne nog verder versnelt, maar vanwege de grote maatschappelijke schade vragen VNO-NCW en MKB-Nederland of dit bijvoorbeeld niet ook 24/7 kan, zoals ook in sommige omringende landen. Hiermee moeten we in tegenstelling tot vorig jaar de duur van de lockdown echt tot het absolute minimum zien te beperken.’ Al voegen ze daar wel aan toe: ‘De organisaties roepen iedereen op de basisregels strikt te blijven naleven.’

Actieplan om schuldenvrij te stoppen

De clubs wijzen erop dat de NOW-drempel van 20 procent omzetverlies en de TVL-grens van 30 procent omzetverlies voor een heel kwartaal ongelukkig uitpakken. ‘Hierdoor komen veel ondernemers waarschijnlijk niet in aanmerking voor ondersteuning nu ze de laatste twee weken van het jaar alsnog dicht moeten. Terwijl ze wel de veelal beste weken van het jaar mislopen.’ Bedrijven komen steeds meer in de knel omdat de compensatie nooit volledig is. ‘Veel (mkb-)ondernemers zijn door hun reserves heen en de schulden nemen toe. Steeds belangrijker is het dan ook dat er met spoed een actieplan komt, waardoor ondernemers die in deze situatie niet verder kunnen of willen, kunnen stoppen zonder dat ze ook privé alles kwijtraken. In het coalitieakkoord van deze week schrijft het kabinet ook dat het zich inspant om tot oplossingen te komen voor bedrijven die in de kern gezond zijn, maar door coronaschulden niet vooruitkomen.’

Daarnaast willen de ondernemersverenigingen een plan voor de wereld waarin het coronavirus aanwezig blijft. ‘We zijn al met kabinet en vakbonden in gesprek over een plan hoe de komende anderhalf jaar samen te leven met het virus zonder telkens in lockdown te hoeven. Want zoals het nu gaat, houden we het niet vol. Ondernemers niet, jongeren niet, de hele samenleving niet.’

Ritme

De voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, zei in tv-programma WNL Op Zondag dat ondernemers sowieso meer steun moeten krijgen, ‘vooral als het gaat om het ritme waarin die steun komt’. ‘Als je de laatste twee weken, de beste twee weken van je jaar, dicht moet, maar je hebt de rest van het kwartaal goed gedraaid, kwalificeer je niet. Dat zou echt onbestaanbaar moeten zijn, dus dat moet gewoon naar 100 procent.’

Voorraadvergoeding

Horecavereniging KHN stipte in een ander programma, Goedemorgen Nederland, aan dat veel horecaondernemers nog wachten op duidelijkheid over de regeling ter compensatie van reeds aangeschafte voorraden die door de sluiting van de horeca niet verkocht zullen worden. Voorzitter Robèr Willemsen noemde dat ‘pijnlijk’. Volgens hem hebben veel ondernemers nog flinke schulden van eerdere lockdowns. ‘Die kunnen dit er echt niet bij hebben.’