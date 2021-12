HET JAAR VAN (26) Marco Moling: ‘We moeten de accountants niet allemaal over één kam scheren’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Marco Moling is voorzitter van de Novaa en eigenaar van Accountax Bedrijfsadviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Een goede vriend belandde met corona in het ziekenhuis en raakte al vrij snel in coma. Via een app werden wij op de hoogte gehouden van zijn toestand. Op een bepaald moment leek het stabiel en ging het de goede kant uit. Ik moest via social media vernemen dat hij was overleden én ook al gecremeerd.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Dat was Tim Gielen. Hij maakte een documentaire van slechts één uur over hoe de economie wereldwijd in elkaar steekt. Hij legt onderbouwde verbanden tussen de rijkste families en instituten op aarde en dat de macht van alle industrieën en media in handen is van een beperkte groep mensen. Deze bepalen hoe wij leven, wat wij consumeren en wat wij aan nieuws meekrijgen en welke relatie dit heeft met de zogeheten Great Reset van het World Economic Forum van Klaus Schwab.

Wat wens je de accountancysector toe?

Innovatie, vakkennis en zelfkennis. Innovatie onder meer op het gebied van de invulling van de wettelijke controletaak met inzet van data-analyse en daarnaast de ontwikkeling van assurance op maat-producten voor het mkb. Naast vakkennis is verder inzicht in reflectievermogen en effectieve communicatie de basis om succesvol te zijn als accountant.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

We moeten de accountants niet allemaal over één kam scheren. Een oob-accountant heeft een andere werkomgeving en werkinvulling dan bijvoorbeeld een mkb-accountant. Dat vereist maatwerk vanuit behoeften en belangenbehartiging binnen de NBA. Daar past dan ook geen pluriforme organisatie en gedachte bij, maar juist maatwerk afgestemd op de behoeften en wensen van deze verschillende groepen.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Binnen mijn praktijk heb ik een geïntegreerde toekomstplanning ontwikkeld die met alle facetten van het ondernemerschap in het mkb rekening houdt. In 2021 heb ik daar al erg mooie resultaten mee kunnen behalen. Zo worden onder meer financiële, juridische, fiscale maar ook strategische doelen specifiek voor de mkb-ondernemer in kaart gebracht. Vervolgens worden aan de hand van een aantal wenselijke scenario’s vanuit de klant deze doelstellingen in toekomstscenario’s uitgewerkt, zodat de klant inzicht heeft waar verbeterpunten liggen. Dat ga ik verder onder de aandacht brengen in 2022.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Voor mijn gevoel zal corona, net als griep, een blijver zijn. De situatie kunnen we niet veranderen, maar wel de wijze waarop we hiermee als samenleving omgaan. Ik maak mij zorgen over de tweedeling die aan het ontstaan is in onze samenleving en die gevoed wordt door de huidige coalitie. Wel of niet gevaccineerd zijn zou geen verschil mogen uitmaken in rechten die burgers hebben. We zijn mensen mét grondrechten. Daarnaast vrees ik dat een deel van het mkb het zwaar zal krijgen om aan alle financiële verplichtingen te blijven voldoen. De lockdowns zorgen voor een onherstelbare schade bij sommige sectoren die ook met de huidige steunmaatregelen niet kunnen worden opgelost.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Zakelijk gaan we voor 15% meer adviesuren. Privé hoop ik wederom een goede mix te vinden tussen werken en vrije tijd. In elk geval meer sport en beweging ten opzichte van 2021. Maar vooral vrijheid om te doen waar ik zin in heb zonder belemmeringen. Dat betekent onder meer geen gesloten sauna’s, maar ook het fysiek kunnen volgen van de opleiding tot wijnkenner.