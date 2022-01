HET JAAR VAN (28) Antoinette Dijkhuizen: ‘We overleven alleen met voldoende aanpassingsvermogen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Hekkensluiter is Antoinette Dijkhuizen, oprichtster van 4you accountancy.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Wat mij altijd het meeste bijblijft, zijn inspirerende ontmoetingen met mensen en ik onthou daarin de mooie verhalen. Zoals Paul de Blot omschrijft: schrijf de mooie (her)inneringen op. Dat de positieve energie je innerlijk de moed geeft om er elke dag een mooie dag van te maken!

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

We staan aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling in de accountancy, die niet meer tegen te houden is. Als sector zullen wij onszelf opnieuw moeten uitvinden. Niet meer achteruit kijken, maar leren vooruit te kijken, slechts dan blijft de accountant waardevol in ons economisch leven. We moeten weer op zoek gaan naar het heilige vuur vanuit de vraag ‘hoe blijven we relevant voor onze klanten en voor onze economie?’ In het afgelopen jaar heb ik veel tijd en energie besteed aan de ontwikkeling van een dataplatform. Door het opbouwen van een ecosysteem en door mensen slim met elkaar samen te werken, ontstaat er een nieuw perspectief voor de accountant en de gehele financiële kolom. We zijn daarmee in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan een gezond bedrijfsleven.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Belangrijke lessen leer ik van mijn dochters en mijn mensen van 4you. Elke leider wil ik graag meegeven: ‘organiseer je eigen tegenspraak’. Het maakt je niet kwetsbaar, alleen maar sterker. Luister naar de mensen die in staat zijn om tegenspraak te geven.

Wat wens je de accountancysector toe?

Iedereen in de sector wens ik een liefdevol en mooi leven toe. Dat je elke dag geïnspireerd raakt en daarbij een positieve bijdrage levert aan een mooi beroep. Zoek daarin de verbinding met elkaar en zie elkaar als collega en niet als concurrent. Een punt van zorg is de onvrede en de uitstroom van (jonge) mensen. Mensen die ons beroep niet meer als waardevol zien. Dat is ontzettend jammer, temeer omdat ik steeds meer ervaar dat een goede accountant meer dan ooit noodzakelijk is. Wij kunnen als sector een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei in Nederland.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Stoppen met negatieve energie. We hebben te snel een mening en luisteren daardoor niet goed naar elkaar. Het ergste van alles is: het helpt ons niet verder. Bewaar de rust, reageer in wijsheid en leid het leven vanuit compassie.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Heel graag bouw ik samen met een groep accountants aan een innovatief accountantsberoep. Met behulp van ValidVision.nl zijn wij daarmee gestart. De accountants bij 4you zijn zeer enthousiast. Het dataplatform is voor iedereen toegankelijk, dus wil je meedoen: iedereen is welkom. Door successen te delen wordt je eigen geluk groter. Innovatie en creativiteit vind ik interessant, vooral vanuit de vraag ‘hoe blijft de accountant relevant?’ Het afgelopen jaar heb ik veel geleerd over de toepassing van de mogelijkheden van data binnen ons beroep. Met 1 druk op de knop alle controls gereed, waardoor er tijd beschikbaar komt voor waardevolle advisering. Er liggen nog zoveel zakelijke kansen in de markt. Als je het wilt zien, dan gloort er hoop aan de horizon.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Onze samenleving verandert heel snel. Nu is het corona, straks misschien klimaat. De veranderingen gaan steeds sneller. Ter inspiratie: in de logistieke sector zijn de veranderingen in het afgelopen jaar groter dan in de afgelopen tien jaar opgeteld. Dus wat betekent dat voor ons? Onze samenleving? Mijn indruk is dat wij slechts kunnen overleven met voldoende aanpassingsvermogen. Dus omarm de verandering.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Er zijn vele dingen waardoor wij geïnspireerd kunnen raken: een mooie film, een glimlach van een kind, een dankjewel van een klant, een goede klus geklaard, levensverhalen, de natuur.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Een mooi leven. Dat is primair mijn uitgangspunt. Dat wens ik iedereen van harte toe.

Lees hier de andere afleveringen.