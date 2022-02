Primeur in Dubai: bedrijven gaan belasting betalen

De Verenigde Arabische Emiraten gaan voor het eerst belasting heffen op de winsten van bedrijven. De heffing blijft bescheiden: 9%.

In de Emiraten hoeven bedrijven tot nu toe niets van hun winst af te dragen aan de fiscus, waardoor met name Dubai een aantrekkelijk vestigingsoord is. Dat zal het ook na invoering van de winstbelasting blijven, want op onroerend goed en andere investeringen hoeft straks nog steeds geen belasting te worden betaald. Maar met ingang van volgend jaar moeten duizenden bedrijven 9% belasting gaan betalen over hun winst. Banken en verzekeraars betalen dat overigens al. Het tarief is relatief bescheiden vergeleken met de (maximale) 25% van Nederland.

Weekend verschoven

De stap is tegengesteld aan maatregelen die eerder zijn genomen in de Verenigde Arabische Emiraten, die zijn getroffen door de lage olieprijzen. Zo is recentelijk overgestapt op een weekend van zaterdag en zondag om betere aan te sluiten bij de rest van de wereld en het voor buitenlanders aantrekkelijker te maken om zich er te vestigen. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit buitenlanders. In 2020 verviel de plicht voor bedrijven om aandeelhouders uit de Emiraten te hebben.

Bron: ANP