DNB: verduurzaming gebouwen heeft gevolgen voor financiële sector

De verduurzaming van gebouwen heeft grote consequenties voor de financiële sector, blijkt uit nieuw onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB). Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben veel geld belegd in woningen en commercieel vastgoed en leningen verstrekt met gebouwen als onderpand. Het verduurzamen van deze gebouwen vraagt om forse investeringen.

Financiële instellingen moeten daar voor hun vastgoedbeleggingen dan ook rekening mee houden, waarschuwt DNB. Deze investeringen zijn van invloed op de waarde van gebouwen en de vermogenstitels die daaraan gekoppeld zijn. Het waardeverschil tussen energiezuinige en onzuinige gebouwen zal verder toenemen door strengere duurzaamheidseisen en hogere prijzen voor CO 2- uitstoot. In hoeverre de investeringen kunnen worden terugverdiend via hogere huuropbrengsten is onzeker. Op basis van de beschikbare gegevens over hun beleggingen in Europees vastgoed laat de studie zien dat de kosten van ‘niets doen’ voor Nederlandse institutionele beleggers in sommige scenario’s kunnen oplopen tot 60% van de waarde van de betreffende vastgoedbeleggingen.

Leningen

Voor leningen met vastgoed als onderpand geldt dat instellingen afhankelijk zijn van de investeringen die de eigenaar doet om het gebouw te verduurzamen. Niet in alle gevallen zal de eigenaar echter de benodigde investering kunnen en willen financieren. Voor een vijfde van alle commerciële gebouwen die als onderpand voor bancaire leningen worden gebruikt, bedraagt de benodigde investering meer dan 15% van de waarde van het gebouw. Wanneer een gebouw niet wordt verduurzaamd, neemt de waarde van het onderpand af en kan de eigenaar bovendien te maken krijgen met een stijgende energierekening. Ook het afsluiten van een extra lening voor verduurzaming kan leiden tot hogere risico’s. Financiële instellingen moeten hier rekening mee houden in hun risicobeheer. Om deze risico’s in kaart te brengen, zullen financiële instellingen de beschikbaarheid van informatie over klimaatrisico’s verder moeten verbeteren.

Huiseigenaren

Daarnaast zien huiseigenaren op dit moment nog vaak af van investeringen in bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp, deels door financiële knelpunten. Uit een analyse van DNB blijkt dat één op de vijf huizenbezitters een dergelijke investering niet kan betalen uit spaargeld en het geld ook niet kan lenen. Degenen die wél over voldoende armslag beschikken, blijken weinig prikkels te voelen om hiertoe over te gaan. De overheid moet huishoudens met betere voorlichting en gerichte prikkels helpen om te verduurzamen, concludeert DNB in een nieuwe Analyse.

