Nimmer zo weinig faillissementen als in januari

In januari 2022 zijn in Nederland in totaal 126 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 31 minder dan in december 2021 en 35 (19%) minder dan in januari 2021. Dit betekent opnieuw een historisch laagtepunt, volgens bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet.

Meest in handel

De meeste faillissementen zijn gevallen in de sector Handel (23), gevolgd door Bouwnijverheid met achttien uitgesproken faillissementen. Deze twee sectoren zijn tevens koplopers als we naar heel 2021 kijken, met respectievelijk 313 en 310 faillissementen.

Faillissementen geen graadmeter

David Verheecke, Managing Director Benelux bij Altares Dun & Bradstreet: “In een economie zonder overheidssteun zouden deze cijfers een glooiende economische situatie schetsen, echter is dat op dit moment niet aan de orde. Als we namelijk kijken naar hoe het aantal faillissementen zich normaliter verhoudt tot de ontwikkeling van het BBP, zou het aantal veel hoger moeten liggen. Een bijeffect van de steunmaatregelen van de overheid is dat financieel ongezonde organisaties ook blijven bestaan. Wanneer de steunmaatregelen worden opgeheven, zal moeten blijken hoe de bedrijven echt uit de coronacrisis zijn gekomen.”