VNO-NCW: overheid moet regie pakken in klimaataanpak

Het klimaatbeleid zou bepaald moeten worden door de overheid en niet door de rechter. Dat stelt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in het FD.

De uitdaging om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minimaal 55 procent terug te brengen is haalbaar, mits de overheid een coördinerende rol pakt en bedrijfsleven, overheid en stakeholders intensief gaan samenwerken, betoogt ze. Duidelijker klimaatbeleid legt de regie weer bij de overheid, aldus Thijssen. ‘Van een Angelsaksische cultuur met talloze slepende rechtszaken en juridisch gekonkel wordt niemand beter. Niet alleen de rechter maar iedereen die met een rechtszaak dreigt neemt het stuur in de klimaataanpak van Nederland.’

Eigen normen afdwingen

Volgens Thijssen zijn de grootste barrières voor de klimaatopgave de lange doorlooptijden voor energieprojecten, het grote gebrek aan technici en de toenemende neiging om naar de rechter te gaan. ‘Door het ontbreken van heldere, door de overheid opgelegde kaders kunnen deze rechtszaken, na jarenlange procedures, natuurlijk slagen. Maar die tijd hebben we helemaal niet als we de doelen in 2030 willen halen. Bovendien leidt het ondertussen tot meer onduidelijkheid voor ondernemingen doordat rechtzoekende partijen eigen normen, inhoudelijke onderbouwingen en manieren van validering van de plannen proberen af te dwingen.’

Overheid moet voor stabiliteit zorgen

Bedrijven hebben een stabiele omgeving nodig om hun klimaatplannen op tijd uit te kunnen voeren, aldus Thijssen. De overheid zou daarvoor de juiste randvoorwaarden moeten organiseren, wet- & regelgeving moeten opstellen en goede coördinatie moeten plegen. ‘Al eeuwenlang weten we hoe we samen de strijd met het water winnen – namelijk door samenwerking – en dat zullen we ook moeten doen voor het klimaat.’

Bron: FD