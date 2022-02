Koedijk: ‘Accountants belangrijk voor vertrouwen in lokale overheid’

Van 14 t/m 16 september zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Accountants kunnen helpen om het afnemende vertrouwen in de lokale overheid te keren. Dat stelt Martine Koedijk, PwC-expert en sectorvoorzitter lokale overheden.

Adviesrol

Dat vertrouwen kan de politieke enerzijds ontlenen aan de zekerheid die accountants bij de jaarrekening van de gemeente geven, aldus Koedijk. Raadsleden, inwoners en andere belanghebbenden kunnen erop vertrouwen dat de cijfers kloppen. Maar ze vindt het te mager om bij de bijdrage van accountants aan het vertrouwen alleen te wijzen op de controleverklaring. Naast de rol van ‘factchecker’ voor de gemeenteraad adviseren accountants vanuit hun onafhankelijke rol ook over de kwaliteit van de interne beheersing en de kwaliteit van de verslaggeving. ‘Daarmee brengen zij een gemeenteraad ‘in positie’ op hun kaderstellende en controlerende taak’, duidt Koedijk. ‘De (auditcommissie van de) raad kan daardoor goede, kritische vragen stellen aan het college over de bevindingen en de aanbevelingen van de accountants, ten aanzien van de financiële kaders of de financiële positie van de gemeente. Juist een goed samenspel tussen de raad en het college zorgt ervoor dat de kwaliteit van de verantwoording en de beheersing op de agenda blijft en daarmee wordt versterkt. Een samenspel dat scherp en open moet zijn, maar tevens fair en respectvol om bij te dragen aan het vertrouwen in de overheid. Accountants kunnen en moeten daaraan bijdragen.’

Interne beheersing als fundament

Interne beheersing is het fundament om de maatschappelijke doelen van de gemeenten te realiseren en te voorkomen dat overheidsgeld wordt verspild. De inrichting van (dienstverlenende) processen en systemen is tevens cruciaal voor de ervaring van de inwoners. ‘Dit is geen makkelijke opgave’, weet Koedijk, ‘omdat lokale overheden hierin het evenwicht moeten zoeken tussen rechtmatigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid en menselijke maat. Het gaat dus om meer dan de systemen en de getrouwe vastlegging; het gaat ook om de menselijke interactie, het invulling geven aan de ‘bedoeling’ en daarmee de cultuur en de ethiek.’

Vanwege de verwevenheid van processen, systemen en financiële gegevens beoordelen accountants de kwaliteit van de inrichting van de beheersing van een gemeente in brede zin (‘de controleomgeving’), evenals de processen met (grotere) financiële transactiestromen. In de managementletter rapporteren accountants hun bevindingen, kennis, aandachtspunten, risico’s en aanbevelingen aan het college. ‘Zo dragen accountants bij aan het verbeteren van die kwaliteit en helpen zij te anticiperen op wijzigingen en nieuwe risico’s, denk aan cyber en fraude’, zegt Koedijk. ‘Door kennis te nemen van de managementletter en de bestuursreactie kunnen raadsleden inschatten of het college alert genoeg opvolging geeft aan de aanbevelingen.’

