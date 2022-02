Crowe Foederer neemt vijfvoudig FD Gazellen-winnaar PDC Veghel over

Crowe Foederer accountancy & advies neemt Personeels Diensten Centrum (PDC) uit Veghel over. Daarmee breidt het accountantskantoor haar HR-dienstverlening uit op het gebied van vitaliteit, verzuim en Arbodienstverlening.

‘Vitaliteit, verzuimbeleid en inzetbaarheid worden steeds grotere thema’s, ook voor kleine en middelgrote organisaties. Met PDC voegen we een ervaren en gecertificeerd adviesteam toe aan onze organisatie. Hierdoor kunnen we goed inspelen op de toenemende vraag naar deze dienstverlening én kunnen we onze klanten een nog rijkere multidisciplinaire HR oplossing bieden’, aldus Bram Krijnen, bestuurder Crowe Foederer HR Services.

Meervoudig FD Gazellen-winnaar

Het snelgroeiende PDC Veghel houdt zich bezig met het adviseren van klanten op het gebied van vitaliteit, verzuim en HR-dienstverlening, inclusief een gecertificeerde arbodienst. De ambitieuze groeidoelstellingen van PDC werden de afgelopen jaren beloond met maar liefst vijf FD Gazellen. ‘Door onze krachten te bundelen met Crowe kunnen we onze klanten een totaaloplossing aanbieden op HR-gebied en kan ons team en onze dienstverlening zich verder door ontwikkelen, zowel in kwaliteit, in propositie, als in omvang’, aldus Anja Lawera eigenaar PDC Veghel.

Met ruim 65 HR-specialisten beschikt Crowe HR Services al over uitgebreide dienstverlening op HR-gebied en fungeert zij voor veel klanten als volwaardige HR partner. Van HR-advies, pensioenadvies, arbeidsjuridisch advies, global mobility, salarisadministratie tot talentmanagement en HR tech oplossingen, inclusief data gedreven inzichten. ‘De toevoeging van de PDC dienstverlening aan onze dienstverlening zorgt voor een win-win, voor beide organisaties én voor onze klanten’, aldus Bram Krijnen.