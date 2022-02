SRA-lidmaatschap voor Van Eert

Van Eert accountants & adviseurs uit Eindhoven heeft het lidmaatschap ontvangen van SRA.

Het kantoor met vijftien medewerkers noemt zelf de onderlinge nauwe samenwerking en het gebruikmaken van ieders sterke kant een van de belangrijkste speerpunten van het bedrijf. Algemeen directeur is RA Karel van der Pol. ‘Door het plezier in het werk en het teamwork ontstaat een synergie: een kennisoutput van niet vijftien maar twintig personen of meer. Wat natuurlijk grote voordelen heeft voor onze klant. Samen met het team zijn we continu bezig onze werkcultuur dusdanig te innoveren om op creatieve wijze tot meer originele ideeën te komen waarmee wij onze klanten kunnen ondersteunen. Voor ons leidt deze innovatiegedachte, samen de klus klaren, een goede en open werksfeer en een prettig contact met klanten tot een enorme toegevoegde waarde’, aldus Van der Pol.

Een van de meerwaarden van het lidmaatschap is voor Van Eert dat SRA bij stakeholders als de rijksoverheid, AFM en NBA een volwaardige gesprekspartner is om zaken kenbaar en bespreekbaar te maken. ‘Denk aan de effecten van de zeer grote tsunami aan regelgeving. Een ander belangrijk punt voor ons is dat SRA regelgeving werkbaar maakt via praktijkhandreikingen, cursussen, coaching en werkprogramma’s. Dit zijn onzes inziens zaken die collegiaal opgepakt moeten worden.’