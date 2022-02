Barneveld wordt 25e vestiging voor Countus

Per 1 maart opent Countus in Barneveld de 25e vestiging. Met deze stap wil het accountants- en advieskantoor een sterke partner worden in de Gelderse Vallei. Niet alleen de specialisten van Countus komen de Gelderse Vallei versterken maar ook de experts van De Omgevingsadviseurs, onderdeel van de Countus Groep, zijn straks werkzaam op ons kantoor in Barneveld.

Countus wil haar positie in de intensieve agrarische sector versterken in Barneveld en omgeving. Door lokaal aanwezig te zijn, staat de organisatie dicht bij de klanten en worden deze in hun eigen omgeving op het nieuwe kantoor ontvangen.

Met specialisten en adviseurs op het gebied van fiscaal en juridisch advies, arbeidsrecht, personeelsadvies, subsidies en financiering brengt Countus ondernemers verder. De Omgevingsadviseurs draagt op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu actief bij aan succesvol en toekomstgericht ondernemen.

Countus is een accountants- en advieskantoor dat behoort tot de top 15 accountantskantoren in Nederland en is onderdeel van de Countus Groep. Tot de Groep behoren verschillende bedrijven, waaronder De Omgevingsadviseurs, Subvention, WeCapital en Spoar. Countus heeft nu 25 vestigingen verspreid door het land. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle.