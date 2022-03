Van Rij wil proberen kilometervergoeding al per 2023 te verhogen

Het kabinet staat ervoor open al vanaf 2023 de belastingvrije kilometervergoeding te verhogen van 19 naar 24 cent. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) gezegd. Er is echter nog geen financiering gevonden voor de verhoging. Die compenseert geenszins de gestegen kosten.

In het coalitieakkoord staat dat de belastingvrije vergoeding vanaf 2024 omhoog gaat, van 19 cent per kilometer naar 23 cent. Het kabinet wil dit wel vervroegen naar 1 januari 2023, zoals onder meer de VVD bepleit. Dat is opmerkelijk: voorstellen uit de Kamer die geen financiële dekking hebben worden normaal gesproken ontraden. Van Rij stelt echter dat er nog tijd is om de komende maanden een goede financiering te zoeken. Het voorstel kan dan me in het belastingplan dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Al 16 jaar constant

Tot 2004 mochten werkgevers 28 cent belastingvrij vergoeding. Dat werd toen verlaagd naar 18 cent. Sinds 2006 geldt het tarief van 19 cent. Volgens cijfers van het CBS was de gemiddelde prijs van Euro95 op 1 januari van dat jaar € 1,325. Op 28 maart 2022 berekende het CBS een gemiddelde prijs van € 2,331. In de afgelopen 16 jaar is de prijs van loodvrije benzine met 76 procent gestegen zonder dat de belastingvrije kilometervergoeding is veranderd. De nieuwe fiscale vrijstelling van 24 cent komt neer op een verhoging met 26 procent.